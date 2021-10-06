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港聞二

冒TB案被告：用女同志App純粹八卦

【明報專訊】自稱「TB」（tomboy）的無業男涉在酒店強姦及非禮女同性戀者，昨在高等法院續審。被告早前自辯稱知悉「Butterfly」是女同志交友軟件（App），但不知是專屬，指軟件沒禁男性進入。控方盤問時以女廁沒註明禁止男性進入為例，質問被告會否入女廁，他表示不會。被告解釋使用女同志軟件是「純粹八卦，同人傾下偈」，在網絡上「大家唔會好認真看待」。

被告稱沒禁男性進入

控方：女廁也沒寫明 你會入？

被告曾子豪（30歲）被指於女同志交友軟件結識20多歲的女同性戀者X，並在去年2月27日在觀塘一酒店非禮及強姦X。控方盤問下，被告稱案發時不清楚「TB」準確的意思，以及不知「Lesbian」用意，只知「Les」即女同性戀者；又強調在學校不會學到相關字眼，生活中沒這些朋友。

控方引述被告認為X或是雙性戀，再問被告覺得X有否可能是同性戀，被告答「有可能，但唔係絕對有可能」，因為X沒說過不喜歡或討厭男性。

X在訊息中曾稱被告「姐姐」，控方問被告為何不澄清，被告表示當時不覺有問題。X亦告訴被告想找「a girl who cares for me」，被告稱無留意「girl」字的含義。至於被告陽具插入X後，遭對方推開和問「乜你係男人嚟」，他感不解但未有追問，被告說因當時呆了和無法思考。X隨後指會控告被告，被告稱他曾插入X，料被控強姦，他認為X已下定決心，澄清也是徒勞。被告於X臨走前質問她「使唔使咁」，他否認是心虛才出此言。

被告在辯方覆問時再就以女廁比喻女同志軟件回應，被告認為現實和網絡世界有分別，現實進入女廁應該犯法，而在網絡上「大家唔會好認真看待」。

【案件編號：HCCC34/21】

相關字詞﹕非禮 強姦 女同性戀

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