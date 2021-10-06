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貨櫃場檢5億元走私凍肉

【明報專訊】警方及食環署前日採取聯合行動，在屯門龍鼓灘一個貨櫃場內檢獲1700噸懷疑走私凍肉，市值逾5億元。警方拘捕貨櫃場負責人，懷疑他有三合會背景，同時在場內檢走兩艘懷疑非法改裝快艇。

負責人被捕 疑有三合會背景

警方新界北總區近日就非法走私活動加強情報收集，發現有不法分子以貨櫃場作掩飾，以冷凍貨櫃儲存走私凍肉，部分有連接發電機，可儲存凍肉多個月，運作相當有規模，不法分子再將凍肉運往躉船，分發予快艇走私運離本港境內。

新界北總區反黑組與食環署展開代號「揮軍」打擊走私行動，前日下午突擊搜查屯門龍鼓灘上灘一個有約200個貨櫃的貨櫃場，發現當中150個有製冷功能。新界北反黑組總督察歐陽德稱，警方及食環署在當中68個約40呎長的冷凍貨櫃內，搜獲1700噸凍肉及內臟，市值超過5億，確實金額仍有待點算。他稱初步已點算的凍肉來源包括巴西、荷蘭，進一步點算後不排除會發現更多來源地，亦不排除該批凍肉將被走私往內地。

警方又在現場發現兩艘分別裝有4及5個舷外引擎的快艇，每個馬力介乎350至400匹，艇身全長17米，相信作走私之用。貨櫃場40歲周姓男負責人涉嫌「經營無牌凍房」及「為走私用而建造船隻」被捕，警方初步調查後，懷疑他有三合會新義安背景，相信有關貨櫃場已經營約2個月。

食環署已就被捕人涉嫌經營無牌凍房展開檢控程序，並已被封存搜獲的冷藏肉類及內臟，有關凍肉沒有流出市面，正追查有關產品的來源，以及是否具有有效衛生證明書。

空中巡視黑點 檢3懷疑改裝快艇

另外，警方及飛行服務隊周日及前日在空中巡視走私黑點，繼在周日在后海灣花約10小時搜獲及扣查兩艘匿於紅樹林的非法改裝快艇外，昨日再在大嶼山白芒附近發現一艘懷疑改裝快艇。水警西分區助理指揮官（行動）劉家業指，3艘快艇全長約12至14米，闊約2.5米，均沒有船隻號碼，各有2至4個馬力超過300匹的舷外引擎，最高時速相信可超過50浬，即陸上時速超過80公里，由不熟悉本港海域情况及海上安全要求的內地走私客駕駛，會對其他人及他們自身構成極大危險。

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