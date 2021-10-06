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梁振英：已申報附屬公司數目 買賣屬日本公司業務毋須申報

【明報專訊】前行政長官梁振英昨以電話回覆本報查詢，讀出行會申報表的要求，是提供「其本人，或連同其配偶或子女，或代表其配偶或子女持有公司（包括上市和非上市者）或其他團體的實益股份，而這些股份的面值超過有關公司或團體已發行股本的百分之一」的公司或團體名稱，他指出並無要求說明或提供團體的子公司名稱。

申報門檻僅1%持股屬小股東 買賣資產無權過問

梁振英稱，須申報門檻是1%，形容持有1%股份只是「小股東」，「人哋99%股東，操作成間公司，使鬼問你？人哋喺全世界開公司、買賣公司，冇責任話你知」。

他表示，不排除有人會列出所有子公司名稱，但強調此不是申報要求，而他已經申報戴德梁行及其附屬公司擁有幾多公司，至於日本分公司的賣買資產是其業務，毋須申報。

梁振英解釋，申報制度的目的不是要了解有關公司的具體業務活動，例如買賣資產賺了幾多錢等，只是要求報上公司名稱，而毋須交代持有幾多百分比的股份，制度目的是了解身分有沒有可能出現利益衝突。

反問查錫我：何謂「迂迴」持有？

對於大律師查錫我認為官員亦須申報迂迴持有的公司股權，梁振英反問「咩叫迂迴」，指戴德梁行在中東都有業務；並舉例若有人持有大上市銀行公司1%股份，「人哋銀行全球咁多業務，開公司，開AGM（年度股東大會）或公司年報都未必有講，呢啲係常識。人哋設計申報制度20、30年，要操作到」。

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