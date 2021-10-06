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內地販毒港人判死 母哭訴審訊未提精神病歷

【明報專訊】50歲港人胡智文5年前在內地販毒，及後被判死刑。胡母終要白頭人送黑頭人，5年來未能探望兒子，終日以淚洗面。她哭訴，雖然兒子確實有販毒，但他患器質性幻覺症等精神病，服藥後神志不清，質疑未獲公平審訊，曾去信要求重審或改判死緩，希望「畀條生路佢」。惟事與願違，胡智文的父母獲通知本月28日可與兒子見面，料隨時執行死刑。已屆七旬、有長期病患的兩老本周一啟程往深圳隔離21天，只求見兒子最後一面。

5年來首准探監 恐隨時行刑

胡智文在家中排行第二，一家八口曾住僅百呎的木屋，胡父當搬運工人，胡母在酒店執房，把4兄妹拉拔長大。胡智文中一綴學後，主要做裝修工作，幫補家計。胡母形容兒子個性溫順，與家人相處和睦。他與前妻育有一女，因其精神狀况不適合照顧女兒，一直由胡母照顧孫女。胡的女兒已升讀大學，現與母同住。

2016年3月18日，胡智文被指替一名香港拆家攜19萬元人民幣到深圳交收15公斤冰毒。胡在公安訊問中承認販毒，2017年一審與案中賣家同被判死刑，他翌年上訴，二審維持死刑原判。

雖然胡智文承認出於貪念犯案，但胡母認為兒子患精神病，記憶力差，服藥後神智不清，易受唆擺犯案，但由收押所介紹的內地律師，知悉其病歷後並未理會，兩次審訊均沒提及其精神病歷。

胡因濫藥及曾遇車禍，自2000年到聯合醫院精神科求診，被診斷有器質性幻覺症、記憶障礙、腦震盪症後群等病症，出現幻聽、記憶力差等症狀。醫療報告所示，胡自2014年沒再覆診，亦與院方失去聯絡。

七旬母去年求助冀重審或改死緩

入境處函京法院 不獲回覆

談及兒子的景况，胡母多次哽咽，「冇一日唔喊，個心都好痛、好辛苦，捱咗幾多心血先養大佢」。胡父腰骨及雙膝有患，亦剛完成心臟搭橋手術；胡母多年患糖尿病，上周覆診時更被要求留院，惟她堅拒住院，周一與夫攜同一大袋藥物過關，只盼能與兒子見面話別。

胡母不識字，5年來靠長子協助，與次子保持書信來往。她去年向特首林鄭月娥及入境處求助，入境處其後助她致函最高人民法院求情，冀重審或改判死緩，惟不獲回覆。入境處回覆查詢指，接獲相關求助後，已透過駐京辦及駐粵辦跟進事件；由2016至2020年，入境處每年接獲30至100多宗涉及港人在內地被監禁或羈留的求助個案。

相關字詞﹕入境處 精神病 死刑 販毒

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