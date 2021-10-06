港聞

港聞二

火場尋回張耀升四肢屈曲昏迷 同袍：體力不足 需接力拖離

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩名消防員殉職，死因研訊昨踏入第21日。最先在火場尋回死者張耀升的時任消防隊目陳顯基（圖）供稱，他走入橫巷盡頭時，突然感覺膝蓋觸碰硬物，低頭發現是張耀升的氧氣樽。他見到張耀升四肢屈曲地躺於地上，並已失去知覺，隨即在火場大叫「搵到啦！」由於火場溫度太高，他與同袍二人合力都無法把張抬走，最終由其他消防員接力救援。

撤離後始覺臀部灼傷

陳顯基於2016年6月21日五度入涉事迷你倉滅火，最後一次終尋回死者張耀升（終年30歲）。當晚7時許，陳顯基伙拍高級消防隊長朱偉文入火場，在第三條橫巷尋找張耀升不果，亦因為火場溫度太高，要從第四條橫巷撤退。陳指，沿途見到迷你倉出現「五顏六色的火光」，估計有化學品或金屬物料被燒着。

不久，陳顯基「半踎半爬」走入第二條橫巷搜索，最終走入巷尾位置，他膝蓋一縮，就碰到張耀升的氧氣樽。陳表示，張耀升四肢屈曲躺於地上，對他大聲呼叫和拍肩都沒有任何反應。他認為「盡快將張sir帶走，係最好的選擇」，於是獨力拖行張耀升近兩米。

後來，陳顯基與朱偉文一推一拉，嘗試把張耀升搬出橫巷，但二人已筋疲力竭，只好將張耀升放在地上，讓同袍接手救援。陳在盤問下透露，當日撤離火場後感覺臀部灼痛，發現臀部出現兩個五元硬幣大小的水疱，估計他抬走張耀升時，不慎碰到迷你倉金屬板而灼傷。

兩人一推一拉 把張搬出橫巷

體力不支 一度失知覺

高級消防隊長朱偉文表示，當時得知陳顯基尋回張耀升後，他以數碼制式無線電對講機通知火場外的同袍，惟無法傳送信號，只聽到幾聲雜訊。為免浪費時間，朱偉文走入橫巷，嘗試用腳推走張耀升。不過，張耀升已失去知覺，朱偉文腳部乏力，只好把張耀升拖出橫巷便離開。朱透露，他離開火場後一度失去知覺、體力不支，需在梯間休息。

研訊今續，預料傳召時昌迷你倉創辦人時景恒作供。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）

相關字詞﹕殉職消防員 時昌迷你倉 死因研訊 淘大工業村迷你倉大火

上 / 下一篇新聞

國安法官蘇惠德入院 司法機構：正取病假
國安法官蘇惠德入院 司法機構：正取病假
社工註冊例提修訂 犯國安法可被DQ 社總：意料之內
社工註冊例提修訂 犯國安法可被DQ 社總：意料之內
二代美國隊長控煽動分裂 辯方稱被告欲求證國安法非洪水猛獸
二代美國隊長控煽動分裂 辯方稱被告欲求證國安法非洪水猛獸
官質疑串謀暴動「伙同犯罪」重疊 送物資當哨兵 現法例足可處理
官質疑串謀暴動「伙同犯罪」重疊 送物資當哨兵 現法例足可處理
上訴方：證集結暴動 須至少3人目的相同
上訴方：證集結暴動 須至少3人目的相同
內地販毒港人判死 母哭訴審訊未提精神病歷
內地販毒港人判死 母哭訴審訊未提精神病歷
林鄭：官員申報利益 信任制度不監察 拒評梁振英須否申報子公司 湯家驊：要看股權架構
林鄭：官員申報利益 信任制度不監察 拒評梁振英須否申報子公司 湯家驊：要看股權架構
梁振英：已申報附屬公司數目 買賣屬日本公司業務毋須申報
梁振英：已申報附屬公司數目 買賣屬日本公司業務毋須申報
貨櫃場檢5億元走私凍肉
貨櫃場檢5億元走私凍肉
冒TB案被告：用女同志App純粹八卦
冒TB案被告：用女同志App純粹八卦
薄扶林現4米蟒蛇
薄扶林現4米蟒蛇
大灣區GBA專題：中心之城 廣州政策齊備
大灣區GBA專題：中心之城 廣州政策齊備
電騙集團招外傭「解款」 兩長者失21萬 被捕印傭在港工作20年 為3000元犯案
電騙集團招外傭「解款」 兩長者失21萬 被捕印傭在港工作20年 為3000元犯案
「猜猜我是誰」新角色 不止扮親友 12歲童收「老師」電話 母失4萬元
「猜猜我是誰」新角色 不止扮親友 12歲童收「老師」電話 母失4萬元
北大嶼山公路貨車起火 失控撞工程車
北大嶼山公路貨車起火 失控撞工程車
連失母親契爺 釣具店東主上吊亡
連失母親契爺 釣具店東主上吊亡
登醫療廣告涉違守則 梁家騮覆核被拒
登醫療廣告涉違守則 梁家騮覆核被拒
野豬渡海泳 鰂魚涌游到鯉魚門
野豬渡海泳 鰂魚涌游到鯉魚門
調查：七成年輕醫生過勞 兩成抑鬱 醫專主席：涉長期結構問題須正視
調查：七成年輕醫生過勞 兩成抑鬱 醫專主席：涉長期結構問題須正視
港青少年打復必泰 心肌炎比率高美國5倍
港青少年打復必泰 心肌炎比率高美國5倍
澳門裝修工保安群組有交集 兩患者曾碰同一扶手
澳門裝修工保安群組有交集 兩患者曾碰同一扶手
杏花邨印傭初確 已打兩針科興 曾到維園
杏花邨印傭初確 已打兩針科興 曾到維園
皇后山擬建4000伙公屋 料10年後落成
皇后山擬建4000伙公屋 料10年後落成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】《時代革命》入圍金馬「最佳紀錄片」 導演：電影可再公映 心裏為之一振
【Emily】《時代革命》入圍金馬「最佳紀錄片」 導演：電影可再公映 心裏為之一振
【Emily】三Apps死機 李梓敬fb出帖籲裝微信
【Emily】三Apps死機 李梓敬fb出帖籲裝微信
【Emily】大家食logo設計賽 20強網上投票
【Emily】大家食logo設計賽 20強網上投票
【Emily】議辦遭淋油 曾錦榮：或用嚟二創藝術品
【Emily】議辦遭淋油 曾錦榮：或用嚟二創藝術品
【Emily】美影星徵港特色相 網民貼六四燭海
【Emily】美影星徵港特色相 網民貼六四燭海
【Emily】行會有乜人？七成人唔識
【Emily】行會有乜人？七成人唔識