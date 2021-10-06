火場尋回張耀升四肢屈曲昏迷 同袍：體力不足 需接力拖離

撤離後始覺臀部灼傷

陳顯基於2016年6月21日五度入涉事迷你倉滅火，最後一次終尋回死者張耀升（終年30歲）。當晚7時許，陳顯基伙拍高級消防隊長朱偉文入火場，在第三條橫巷尋找張耀升不果，亦因為火場溫度太高，要從第四條橫巷撤退。陳指，沿途見到迷你倉出現「五顏六色的火光」，估計有化學品或金屬物料被燒着。

不久，陳顯基「半踎半爬」走入第二條橫巷搜索，最終走入巷尾位置，他膝蓋一縮，就碰到張耀升的氧氣樽。陳表示，張耀升四肢屈曲躺於地上，對他大聲呼叫和拍肩都沒有任何反應。他認為「盡快將張sir帶走，係最好的選擇」，於是獨力拖行張耀升近兩米。

後來，陳顯基與朱偉文一推一拉，嘗試把張耀升搬出橫巷，但二人已筋疲力竭，只好將張耀升放在地上，讓同袍接手救援。陳在盤問下透露，當日撤離火場後感覺臀部灼痛，發現臀部出現兩個五元硬幣大小的水疱，估計他抬走張耀升時，不慎碰到迷你倉金屬板而灼傷。

兩人一推一拉 把張搬出橫巷

體力不支 一度失知覺

高級消防隊長朱偉文表示，當時得知陳顯基尋回張耀升後，他以數碼制式無線電對講機通知火場外的同袍，惟無法傳送信號，只聽到幾聲雜訊。為免浪費時間，朱偉文走入橫巷，嘗試用腳推走張耀升。不過，張耀升已失去知覺，朱偉文腳部乏力，只好把張耀升拖出橫巷便離開。朱透露，他離開火場後一度失去知覺、體力不支，需在梯間休息。

研訊今續，預料傳召時昌迷你倉創辦人時景恒作供。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）