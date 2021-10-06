港聞

港聞二

上訴方：證集結暴動 須至少3人目的相同

【明報專訊】是次終極上訴的另一焦點，是2016年旺角暴動案被判囚7年的盧建民，爭議非法集結及暴動罪是否包括「共同目的」原則，參與者需否互相理解及溝通等。代表盧的資深大律師李志喜陳辭指，兩罪須有至少3人以共同目的集結，並作出擾亂公眾秩序或暴動行為，故若未能舉證有至少3人作上述行為，可能濫告無辜者，亦難分別暴動與普通暴力罪行；答辯方律政司則指，兩罪的定罪門檻不必着墨被告意圖。

李志喜首先指出，控方須證明有人集結並發展成非法集結，然後演變為暴動，方能定罪，而參與者有「共同目的」聚集；在旺角暴動案中，有群眾穿相同衣著、有人以揚聲器發言等，惟未能指出盧建民是不是其中一員及目的為何。

如3人乘車不應視為非法集結

終院首席法官張舉能質疑，《公安條例》在1967年成為成文法時，律政司已表明不再使用「共同目的」字眼。雖然在審理2012年梁國華等人在中聯辦示威一案，曾提及「共同目的」原則仍適用，但該案僅狹義（narrow）採用該概念，說明集結的集體原則。李志喜回應稱，集結須以一定人數完成共同目標，舉例3人搭巴士，不應被視為非法集結，控方有責任指出集結的人是誰、作出什麼行為。

李志喜續指，暴動必須有3人參與，但盧建民案中其餘3名被告均罪脫，法官在引導陪審團時，亦僅稱要考慮各人的個人行為。她認為，若控方未能舉證被告與至少2人以共同目的聚集，則應針對其指稱暴力行為改控其他罪。

律政司方：不必着墨被告意圖

代表律政司的署理刑事檢控專員周天行陳辭，認為「共同目的」並非控罪的重要元素，控方僅須舉證集結者共同作出擾亂公眾秩序等行為，毋須着墨其意圖，否則警方難以舉證，執法有困難，有違公眾利益。

（反修例風暴）

相關字詞﹕終極上訴 終審法院 暴動罪 盧建民 旺角衝突

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