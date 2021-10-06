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官質疑串謀暴動「伙同犯罪」重疊 送物資當哨兵 現法例足可處理

【明報專訊】前年7月28日上環暴動案獲判無罪的湯偉雄，和2016年旺角衝突中暴動罪成的盧建民，就《公安條例》下暴動及非法集結罪定義的終極上訴，昨於終審法院合併審訊。代表律政司一方的署理刑事檢控專員周天行指，「伙同犯罪」（Joint Enterprise）原則能涵蓋暴動中「物資站」、「主腦」等角色，填補現有法例的空白（lacuna），惟終院首席法官張舉能質疑，若兩者事先有共識，可用「串謀」等罪行處理，認為現有法例已能涵蓋律政司指稱的情况。雙方昨陳辭完畢，終院將擇日頒下判辭。

盧建民與前本土民主前線發言人梁天琦等人同被指在2016年旺角衝突中參與暴動，判囚7年，盧要求終院釐定「共同目的」原則，控方須否舉證被告之間互相理解及有溝通等（見另稿）。時任健身公司東主夫婦湯偉雄、杜依蘭及16歲少女，經審訊後暴動罪脫，律政司其後上訴，表明判決不會影響3名被告的無罪判決，但上訴庭今年3月裁定「伙同犯罪」及「被告不必在場」原則適用於非法集結和暴動案件，湯偉雄再就該判決上訴。

警籲散去才拘捕 即不在場不犯罪

上訴方：被控暴動者須在場

代表湯的資深大律師戴啟思陳辭，認為暴動罪具集體性質，參與者須在場，有共同目的犯案，不在現場者應無罪，故「伙同犯罪」原則並不適用。警方一般在拘捕暴動者時，會警告在場人士散去，若他們不願離開，才會拘捕，證明不在場者不會干犯暴動罪；他亦爭論由1967年制定《公安條例》至今，「伙同犯罪」的原則已改變，不應直接套用上述原則。

周天行則指，在普通法原則下，「伙同犯罪」適用所有罪行，非法集結及暴動罪亦不例外，現有法律文件並未排除此原則適用於兩罪；加上示威現場流動性高，示威者有「精密分工」，上述原則能涵蓋不同參與者，填補法例空白，關乎公眾利益。

他覆述上訴庭裁決時列出的「伙同犯罪」的角色，如給予指令的「主腦」、收集物資及武器的後援、提醒警方行動的「哨兵」等，又指不同角色可透過Telegram等渠道，與現場暴動者有事先共識。惟張舉能質疑，若兩者事先有共識，可以串謀罪行處理，而「主腦」本身亦有罪責，可以暴動等罪控告；常任法官霍兆剛則指，若被告在現場運送物資，即有參與暴動，不需套用「伙同犯罪」原則。

律政司方否認延罪責

官：提伙同犯罪何意義？

周天行終認同張舉能所指，「伙同犯罪」與暴動、串謀暴動等罪有重疊之處，即使不套用該原則，亦不存在空白，又強調非伸延（extend）非法集結及暴動罪的罪責。惟非常任法官岑耀信勳爵質疑，若非伸延兩罪的罪責，律政司提出「伙同犯罪」原則的意義何在，周天行僅重申，不同案件情况不一，《公安條例》並未排除「伙同犯罪」原則。

【案件編號：FACC 6、7/21】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕伙同犯案 上環清場 終審法院 非法集結罪 暴動罪 公安條例 反修例運動

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