二代美國隊長控煽動分裂 辯方稱被告欲求證國安法非洪水猛獸

辯方稱，被告馬俊文（30歲）犯案時為國安法實施初期，沒有意圖煽動人分裂國家。辯方續稱，被告發表一些「幼稚」的言論，持續叫喊口號，是想有人與他叫喊，他亦曾稱叫喊口號「冇事」，國安法指定法官陳廣池反駁，「咩叫冇事？我覺得好奇怪，佢拉咗6次，咩叫冇事，拉咗當玩？」

辯方解釋，被告認為國安法是假、是裝飾，惟他首次被捕獲釋後亦感害怕，故曾呼籲大家小心。辯方續稱，被告曾提及犯國安法與衝紅燈無異，是基於被告對於香港刑事法及國安法沒有認知。陳官質疑，被告被捕後有律師陪同，律師會向被告解釋情况。

指被告曾稱用口講不會顛覆 官：當自己法律專家

辯方引用被告去年8月到太古廣場參與悼念梁凌杰活動時，曾稱「用口講唔會顛覆國家」，陳官稱「佢好似當自己法律專家、教授，自己一言堂咁詮釋法例咁」；辯方則重申被告只是叫喊口號，並沒有作出實際計劃或行為顛覆國家。陳官又指出，煽動罪中控方毋須證明其他人有否受影響，就算被視作「發噏瘋」，亦屬於煽動。

稱被告口號假大空 官不同意

辯方亦提到，被告曾呼喊「香港人建軍」、「武裝起義」等帶有「色彩」的口號，但只是「假大空」及全無建設性的口號，沒有任何具體主張。陳官反駁，控方以20個例子檢控，「佢（被告）未必用假大空心態睇呢件事」。

控方表示，被告毋須有實際計劃，「舉標語、嗌口號已經足夠」，並列出20宗事件，稱大部分都有主題，如悼念活動，認為被告是想「吸睛」。

【案件編號：DCCC 122/21】

（港區國安法）