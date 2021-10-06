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社工註冊例提修訂 犯國安法可被DQ 社總：意料之內

【明報專訊】勞福局昨日向立法會提交文件，提出修訂《社會工作者註冊條例》附表2，納入「危害國家安全的罪行」，除了《港區國安法》4項罪行，更加上《刑事罪行條例》「叛逆」及「煽動」，即涉上述罪行定罪者，如不獲註冊局全體委員同意，不能註冊為社工，變相喪失社工資格（DQ）。社會工作者總工會形容修訂屬意料之內，但相關罪行演繹很闊；工聯會鄧家彪認為有助修補漏洞，亦對社工有預警作用。

註冊局全體同意可免DQ

15成員6人特首委任

《社會工作者註冊條例》第17條規定，任何人如被裁定犯了附表2罪行，註冊局須拒絕他們註冊為社工，除非獲註冊局全體成員同意，才可獲註冊。註冊局由15名成員組成，8人為民選，6人由特首委任，餘下1人為社署署長或其代表，只要一名註冊局成員反對，涉附表2罪行定罪者便會被「DQ」。現時註冊社工總人數為 26,826人。

附表2罪行包括強姦、亂倫、拐帶兒童或少年、謀殺等。勞福局昨向立法會福利事務委員會提交文件建議將「危害國家安全的罪行」納入附表2，包括但不限於《港區國安法》4項罪行，即分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及《刑事罪行條例》下「叛逆」及「煽動」。勞福局長可藉憲報公告修訂附表2，當局建議下屆立法會會期修訂，政府會留意註冊局履行法定責任的運作情况及表現，有需要時考慮對《條例》作進一步修訂。

勞福局解釋，社工透過在社會團體服務幫助有需要者，擔當重要角色，對他們發揮很大影響力，包括在有關國家安全事情，如容許被裁定犯了危害國家安全罪行者履行社工職務，受助者利益便不獲保障，令社工專業誠信受質疑及專業形象受損。

社總外務副會長張志偉形容修例是「意料之內」，又稱當局建議包括叛逆及煽動定罪者，形同涵蓋原先23條立法的罪行。他說國安法與煽動等罪行與附表2立法原意不同，而從許多例子可見，相關罪行「演繹好闊」。

鄧家彪：有預警作用

香港社工及福利人員工會主席、工聯會九龍東總幹事鄧家彪支持修訂，認為有助修補漏洞，亦對社工「有預警作用」，強調社工本應守法，對社工專業操守有此規管「毫不出奇」。他以襲警罪定罪的曾健超為例，稱最終註冊局沒釘牌，僅發書面警告，認為將嚴重的國安罪行納入附表2，定罪者需註冊局全體同意才可任社工的話，能避免再現同類情况。

（港區國安法）

相關字詞﹕危害國家安全 社工 國安法

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