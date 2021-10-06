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國安法官蘇惠德入院 司法機構：正取病假

【明報專訊】自今年8月底起沒有再處理國安法案件的《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德，有傳早前入院，司法機構確認蘇惠德正放取病假，目前由主任裁判官羅德泉署理職務，但基於私隱理由，司法機構不評論個別法官健康。據了解，蘇惠德因病入瑪麗醫院治療。瑪麗醫院回覆稱，一般而言未經病人同意，該院不會證實或透露任何病人資料。有律師透露，上月47人民主派「35+初選案」提訊時，辯方臨時知悉一向處理案件的蘇官突然請假一個月。

首名國安法官 馬拉松提訊初選案

現年49歲的蘇惠德，於2009年獲委任為常任裁判官，2017及2020年先後晉升為主任裁判官及總裁判官，曾審理不少備受社會關注案件，包括律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶僭建案，判處潘一項違反《建築物條例》票控罪成，罰款2萬元。

去年6月30日晚上11時《港區國安法》實施，蘇官於數天後處理唐英傑案提堂時，公開確認獲委任為港區國安法指定法官，是首名被委任的人選，至今處理多宗大型港區國安法案件，包括「馬拉松式提訊」的47人民主派「35+初選案」、多名《蘋果日報》高層涉串謀勾結外國或境外勢力的案件等（見表），不過兩宗案件上月提訊時，已由另一名國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉審理。

初選案律師稱上月知蘇官請假

其中有份參與47人民主派「35+初選案」的一名律師透露，案件上月23日再提訊時，辯方臨時知悉蘇官突然請假一個月，由主任裁判官羅德泉代替處理，據該名律師了解，蘇官將於本月初復工，惟辯方律師團隊至今未收到法庭書記進一步通知。

最近審案8月底 曾接恐嚇

翻查資料，蘇惠德對上一次審理國安法案件已是今年8月26日，女文員及男學生被指派港獨傳宣單張，同月30日提訊的香港言語治療師總工會5人涉串謀發布煽動刊物案件，已由羅德泉署理其職務。

另外，因被委任為指定法官，蘇官在任期間曾收到涉嫌恐嚇滋擾電話。去年12月，壹傳媒集團創辦人兼主席黎智英向管理工業邨的科技園隱瞞近1980萬元租金收入案提訊，蘇官在庭上拒絕黎智英的保釋申請，同日便收到恐嚇電話稱「炸死你、老婆、同你個仔」；司法機構已將事件交由警方跟進。

明報記者

（港區國安法）

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相關字詞﹕司法機構 指定法官 總裁判官蘇惠德 國安法

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