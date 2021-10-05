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2021年10月5日星期二
港聞二
房協首購私地 供健康村重建安置 建646伙料2028年竣 重建後部分單位或變「居屋」
地盤前後相差5層樓高 古廟老樹成挑戰
健康村三期樓齡55年 居民憂新邨租金倍增
撐民主黨參選 韓東方：空間多少做多少 內地維權也沒放棄 香港空間「仍大得多」
「我們雖失支聯會 史實記憶抹不去」
新東16議員宣誓未過關 李志宏被指踩3紅線
國殤之柱創作人：拆除雕像褻瀆死者
肺癌再成最常見癌症 逾半新症屬四期 醫生：肺腺癌佔多數 增加原因未明
胰臟癌新症10年增九成 專家稱趨年輕化
警反走私反黑再拘29人 后海灣紅樹林檢改裝快艇
大灣區GBA新聞：亂象頻生：改裝提速 電池起火 橫衝亂闖 穗裝電子圍欄捉「電動自行車」違例
灣區手記：嘶嘶沙沙 外賣到了／文：尚東美
大灣區GBA新聞：4部委4點支持港澳青年灣區就業創業
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一天七進火場 搜救隊員：難抵左肩灼熱手腳抽筋撤離
冒「TB」性侵案被告：事主稱曾與女子一夜情 料是雙性戀
涉擅取麻將證物 控方：警長認不需交代 同袍指證曾稱「100蚊買咗佢」「返去有麻將打」
出獄3月 革職警再拍裙底判囚
澳門增3確診再全民檢測 珠海免檢通關煞停
童軍高層榮休宴犯聚 民政申8傳票檢控
有公司收費代訂檢疫房 外傭中介嘆預約更難
官質疑指控超出控罪 前區議員「襲警」變「咆哮」
何鉅業倡整合新北發展區 面積倍增 多住23萬人
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【Emily】「積蓄就使晒」老是常出現 同一網民移英又移加 被嘲五毛打手
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【明報專訊】（請看附圖）
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