觀鳥會：發展與保育割裂 生物多樣性七成指標肥佬

漁護署：檢視《行動計劃》實况

漁護署發言人回應查詢稱，政府正檢視《生物多樣性策略及行動計劃》落實情况，會考慮實際情况和資源分配後再決定下一階段行動。

觀鳥會批計劃欠具體目標

聯合國《生物多樣性公約》（下稱《公約》）第十五次締約方大會下周在雲南昆明召開，觀鳥會昨公布〈《生物多樣性公約》下香港生物多樣性及保育之10年回顧〉報告，根據《公約》框架下的20個生物多樣性目標審視本港表現。報告顯示本港七成不達標，觀鳥會副總監胡明川稱，政府2016年發表《生物多樣性策略及行動計劃》，但欠缺具體目標及指標，亦未就落實保護本港生物多樣性立法，至本港發展工程項目與保育割裂，甚至后海灣濕地、郊野公園邊陲土地面臨發展威脅。胡稱近年農地面積不斷萎縮，牛背鷺種群減少約三分之二。

新地倡釋放綠化帶

另外，新鴻基地產昨就土地房屋供應提出6項建議，包括善用綠化地帶潛力、發展商盡早參與新發展區的發展、檢討祖堂地出售機制、檢討濕地潛力等方法。新地認為，即使只釋放10%綠化帶，已有約1600公頃土地，以每1公頃可建約750個單位推算，1600公頃綠化地帶可建120萬個公營房屋單位，令數目倍增。新地期望政府早日理順濕地規劃指引，達「有保育，有發展」雙贏局面。

（施政報告前瞻）