何鉅業倡整合新北發展區 面積倍增 多住23萬人

創智庫建整合平台 不做大量研究

何稱，創新城市發展中心是個不一樣的智庫，不會做大量研究，旨在為公眾建立互動平台，整合市民及不同專業界別意見，然後向政府提出建議，共建創意及切實可行城市發展方案。

中心首個項目是推廣香港北部區域未來發展，最快11月底舉辦各種公眾參與活動，推動大眾了解如何融合5個新發展區，包括粉嶺北、古洞北、落馬洲河套區、新田/落馬洲發展樞紐及新界北新市鎮，以及周邊已發展空間，構建創科走廊，推動香港創科發展，連接大灣區及前海發展計劃。

倡改劃濕地發展 附近覓地補償

何表示，政府正推展的新界北5個新發展區，若一併規劃，再將研究範圍擴展至周圍地區，可更靈活處理部分用地，例如區內興建一個橫跨各區的中央公園，令城市變得更宜居。他又認為不應被部分土地限制發展，例如濕地緩衝區，甚至濕地保育區，政府應重新檢視及提出新思維，將部分濕地改劃發展，然後於附近補償。他稱香港與內地可合作提升后海灣一帶濕地的生態價值，以換取河套區以東部分荒廢魚塘供發展。

地積比不宜太鬆 免變將軍澳

對於「創新城市發展中心」提出重新檢視新界北約4700公頃土地，較政府提出5個發展區合共2100多公噸土地多出逾倍土地，居住人口卻未按比例增加，何解釋擬議新增被納入研究的土地面積逾2000公頃，不過預計后海灣一帶的魚塘及基圍始終是生態敏感地帶，料有部分土地難以發展；加上他認為區內地積比不宜過高，「否則會變了將軍澳，好有壓迫感」，即使核心地段的地積比亦不應高於7倍，但他預料區內人口應可增至60萬到70萬，與現時沙田區相若。

明報記者

（施政報告前瞻）