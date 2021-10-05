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港聞二

官質疑指控超出控罪 前區議員「襲警」變「咆哮」

【明報專訊】前年11月2日區議會選舉候選人在維園舉行選舉集會，遭警方腰斬。當日3名區選候選人文念志、陳振哲及鄭仲恒，早前被控一項阻差辦公罪，並於昨在東區裁判法院開審。控方的開案陳辭稱，案發時3名被告與到場警員不斷理論時，文念志用大聲公「襲擊」警員，但遭裁判官質疑，若控方要用「襲擊」，案件便提升至「襲擊警務人員」級別，更何况一個指控不能包含兩項罪行，最終控方將「襲擊」改為「咆哮」。

3名被告依次為前大埔區議員文念志（31歲）、現任大埔區議員陳振哲（49歲）及現任沙田區議員鄭仲恒（32歲）。

官：襲警級別提升 一指控不包兩罪

控方指出，3名被告案發時阻礙警方的驅散行動，他們面朝警方緩緩後退，不斷與警方理論時，引來群眾聚集，首被告用大聲公近距離「襲擊」警員。控方同時表明，不會深入探討襲擊部分和加控其他控罪，但裁判官黃雅茵明言：「此非深不深入的問題，而是已超出（控罪範圍）界線」。最後控方將「襲擊」改為「咆哮」。

辯方：已撤控 再提非法集結不公

此外，辯方指出，3名被告早前已獲控方撤回非法集結控罪，質疑控方案情前7段全敘述非法集結事情，會對被告不公；不過黃官考慮辯方將爭議警方在案發時是否執行正當職務，決定將辯方議題留待日後一併處理。

庭上播放當日片段顯示，警方於當日下午3時半在維園外用擴音器向聚集群眾發出警告，要求他們離開，否則會使用催淚彈，片段又錄到有警員要求同僚小心，有人稱「後面可能有曱甴」。下午4時許警方展開驅散行動，隨後3名被告被制服，首被告被搜出一部手提無線對講機，早前已承認一項無牌管有無線電通訊器具罪。聆訊今續。

【案件編號：ESCC2467/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕鄭仲恒 陳振哲 文念志 2019年區議會選舉 阻差辦公 反修例運動

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