有公司收費代訂檢疫房 外傭中介嘆預約更難

勞工處回覆稱，透過預約系統預訂房間時，預約人士須輸入外傭的姓名及護照號碼等個人資料，已預訂的房間不可轉讓，政府會不時監察預約系統的運作，確保操作正常。

政府早前暫停竹篙灣檢疫中心的預約，至昨日9時重開該預約系統，顯示10月22日至28日期間可供預約的房間，而下周一將可預訂10月29日至11月4日的房間。

一周350名額5分鐘搶空

香港僱傭代理協會主席張結民稱，早前政府開放預約一個月的房間，當日中午前已訂滿，後來改為開放1日供預約時，僅7分鐘就滿額，今次他安排25名職員昨晨9時登入預約系統「搶房」，無奈9時5分所有房間已被訂滿，其職員僅成功預約到兩間房，而公司卻有350名外傭等候來港檢疫。

張結民估計，現約有逾6000名外傭等候來港，批評政府這樣每周一開放預約一星期房間，做法令人困擾，「每星期一都好像抽獎一樣」，建議仿效預約指定檢疫酒店做法，一次過開放一兩個月的房間供預約。張又指有公司代外傭中介「搶房」，收費500元搶一間房，間接令「搶房」難度更高。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，僱主擔心來港外傭感染新型冠狀病毒，故贊成政府維持每日50個名額，但認為政府可改善預約系統，讓外傭中介較易預約到房間。

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