澳門增3確診再全民檢測 珠海免檢通關煞停

港戲院協會籲放寬院內飲食

本港昨日新增4宗輸入個案，分別已打科興、強生、復必泰和Covishield疫苗，其中兩人為外傭。而昨日是本港連續第48日沒本地個案，香港戲院商會昨發公開信，要求政府盡快放寬戲院內不准飲食的限制，商會表示，自今年2月復業以來，生意比2019年同期下跌47%，以往小食部收入佔戲院收入三成，若繼續不准在戲院內進食，戲院難以支撐。

兩患者曾訪海立方 不排除關閉

澳門昨日再多3宗確診，其中兩名確診裝修工是同事，近日一起工作，46歲內地男裝修工於4月及6月打兩針國藥疫苗，他居於珠海，原本每日往返澳門和珠海，9月26日起一直留在澳門，曾住澳門英皇酒店、金沙酒店及維多利亞酒店，9月28及30日病毒檢測陰性，昨日驗出陽性。當局表示，仍在調查患者的感染源頭，患者在澳門期間曾到多間食肆用膳，亦曾到訪過超市和海立方娛樂場。翻查資料，當地9月28日有一名酒店保安確診，患者確診前亦多次到該賭場。昨在澳門疫情記者會上，傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好被問及會否封閉該賭場時表示，不排除任何可能。

另一確診的52歲內地男裝修工於7月及8月已打兩針國藥，9月26日及30日病毒檢測陰性，昨日驗出陽性，仍在調查感染源頭。澳門當局昨晚再公布多一名40歲越南籍僱員確診，患者報稱曾到兩名確診裝修工的單位工作，他在9月已打一針國藥。

因應有新確診，珠海和澳門兩地煞停原定昨午推行的免檢疫通關安排，澳門昨晚起一連3日全民檢測，是當地兩個月來第三次，當局稱爭取在48小時內完成。

（新冠疫情）