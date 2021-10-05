出獄3月 革職警再拍裙底判囚

【明報專訊】前男警去年8月休班期間在港鐵站內偷拍女警裙底而被停職，今年4月被判囚兩星期，出獄不久於7月再度犯案，被警員發現他一日內偷拍5名女子的裙底，上月被警隊解僱。報稱無業的前警員早前在西九龍裁判法院承認5頂作出有違公德的行為罪，主任裁判官徐綺薇昨判刑指出，被告在出獄約3個月便犯下本案，即使認罪有悔意，都不能忽視案件嚴重性，故判處他監禁兩個月8星期，並須在囚期間及出獄後接受心理輔導。
官：重犯須加刑至兩月8周
無業被告吳世平（29歲），被控於今年7月9日，在港鐵美孚站用手提電話拍攝女子X的裙底，以及同日不同時間拍攝女子B和另3名女子的裙底。
辯方引述背景報告指，被告曾經是警察，惟因政治社會緣故而令朋友減少，亦因而與家人起爭執，加上首次犯案後被停職，令他今年起失去收入，種種原因令他再度犯案。其心理專家報告另指他重犯機會高，強烈建議要接受輔導，協助更生。
徐官判刑時稱，透過背景報告得知被告處理壓力方面有不足之處，才會接二連三犯案，考慮心理專家報告指他重犯機會高及案件嚴重性，就每罪以監禁3個月為量刑起點，認罪可獲扣減至兩個月，雖案發於同一日，惟涉及5名不同的受害人，故將其中4條罪的兩星期刑期分期執行。