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涉擅取麻將證物 控方：警長認不需交代 同袍指證曾稱「100蚊買咗佢」「返去有麻將打」

【明報專訊】大埔警區一名34歲警長涉嫌在冚賭檔行動期間，取走作為證物的麻將，遭同袍舉報，涉事警長被控一項在公職中行為失當罪，案件昨在粉嶺裁判法院開審。一名參與行動的警員供稱，當時看到警長拾起兩副麻將，並向賭檔的負責人說「100蚊同你買咗佢」，其間曾向該負責人單眼，負責人遂回覆：「阿Sir你攞去啦。」控方開案陳辭則表示，有警員稱聽到警長取麻將時曾說「返去有麻將打」。

警員張耀永供稱，當時他駐守大埔警區特別職務隊第一隊。去年8月4日，督察馮達仁及時任警長的被告黃文浩向隊員訓示，指當日進行反賭博拘捕行動，其中一個地點是粉嶺和隆街22號地舖。被告與警員8633、19745、23077、7410及19035一同乘警方私家車NY5726到上址。他們到達現場看到單位內有兩張電動麻將枱，8人正在打麻將，3人則在沙發聊天，警方拘捕部分人士。

着警員不用檢取麻將 自行處理

張續稱，向男負責人凌裕文問話時，聽到警員19035問「祥哥（即被告），呢兩副新麻將使唔使seize（檢取）」，並指着地上兩盒麻將，被告回應說「不用」及交由他負責。張表示，行動中檢取了兩張電動麻將枱、4副麻將、5500元懷疑賭款等。負責證物的警員8633其後在車上發現涉案的另外兩副麻將，但沒有收到指示如何處理，直至翌日督察馮達仁問及該行動有沒有特別事情發生，8633才提及此事。

沒警員見被告交錢買麻將

控方開案陳辭則指，被告承認帶走兩副麻將，但認為不需要交代，並承認是其疏忽。案發時亦沒有警員看到被告曾向負責人遞交100元。

辯方盤問張耀永時指出，被告曾兩次帶走該負責人，而張不知道兩人的對話，質疑張沒有記錄此事。張回應稱「咁佢（被告）係我直屬上司，我認為帶走佢（負責人）一定有佢原因」。辯方又指警員19035從沒向被告問及是否把兩副麻將檢取，惟張否認其說法。聆訊未完今續。

【案件編號：FLCC338/21】

相關字詞﹕麻將 在公職中行為失當罪 警長 特別職務隊

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