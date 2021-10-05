冒「TB」性侵案被告：事主稱曾與女子一夜情 料是雙性戀

被告曾子豪（30歲）被指於女同志交友軟件結識20多歲女同性戀者X，去年2月27日兩人在觀塘一間酒店進行性虐（SM）時涉非禮及強姦X。

指交友軟件無禁止男性進入

信奉基督教的被告昨首度出庭自辯稱，曾任職保險和電訊公司，過去兩次會考英文成績分別為不及格和E級，並一直以用戶名「Jan」在現實生活中使用逾10年，不同意這是女性名字。被告稱因生活枯燥，使用軟件「Butterfly」交友，「知道係女同性（軟件），但唔知道係專屬，當時無禁止男性進入」，被告「為咗盡快登入先撳（TB）」，供稱TB是「男性化嘅女仔」。

庭上證供顯示，二人案發前通訊對話中，X曾稱呼被告為「姐姐」，被告昨解釋「覆唔切」，認為當時「吹吓水」，未有認真看待。X說想尋找關心她的女子時，被告只理解為「關心佢嘅人」。他又表示性傾向「正常」，會和女性發展關係。

曾被摸胸穿孖煙囱明顯男聲 應知是男

對話中，被告知悉X曾與他人發生一夜情，雖然被告對一夜情不感興趣，但他考慮後決定赴約。被告憶述在酒店性虐後，X的眼神表示想再進一步，X又稱過程舒服，令被告認為X同意性交。被告稱兩人牀上親熱期間沒蓋被子，擁抱親吻時X曾撫摸他胸部，並可感覺他的鬚根，加上被告說話聲線明顯是男性，又沒化妝及著裙，脫褲後只穿孖煙囪，和X親熱時他的陽具勃起，認為X應知道他是男性。被告稱當陽具進入X體內，X問「咩嚟㗎？」和「乜你係男人嚟㗎？」被告感到「好奇怪」，庭上表示：「仲可以係啲咩？」聆訊今續。

【案件編號：HCCC 34/21】