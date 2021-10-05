一天七進火場 搜救隊員：難抵左肩灼熱手腳抽筋撤離

鄭梓恒稱，起火當天完成第五次搜救後，即約晚上7時14分，遂回到樓梯間休息，其間見到伙拍死者張耀升入火場的消防隊目尹建偉撤出火場，對方激動稱與張耀升失聯，一度站不穩並坐在地上大叫「Thomas（張耀升洋名）sir仲喺入面，佢行得太入喇！快啲搵人入去搵佢！」他從尹建偉口中得知張耀升在第一條橫巷附近走失，並被指派與3名同袍入內搜救，惟火場佈滿大量濃煙，能見度不足1米，走到第一條橫巷的盡頭亦沒任何發現，加上溫度太高，不久便撤離。

主走廊現1米高鐵架 獨自跨前搜

鄭梓桓續稱，數分鐘後，他第七次進入火場，並帶領另外3名同袍沿主走廊前行，經過與第三條橫巷交界時見到一個約1米高的鐵架，他便獨自一人跨前搜索，另吩咐3名同袍原地候命，以保留體力一同抬走張耀升。

鄭梓桓一直未有發現張耀升蹤迹，只見左邊一排迷你倉正燃燒，他基於多次參與搜救已感疲累，左肩已灼熱難耐且手腳抽筋，最終撤離火場。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）