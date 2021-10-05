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一天七進火場 搜救隊員：難抵左肩灼熱手腳抽筋撤離

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩名消防員殉職，死因研訊昨踏入第20天。高級消防隊長兼煙火特遣隊教官鄭梓恒（圖）供稱，起火首日即2016年6月21日，他七度進入火場，其中兩次目標是搜救死者張耀升（終年30歲），他數次呼叫「張sir你喺邊」均未獲回應，其間又發現主走廊與第三條橫巷交界有一鐵架阻路，惟整個搜救過程均不見張耀升。

鄭梓恒稱，起火當天完成第五次搜救後，即約晚上7時14分，遂回到樓梯間休息，其間見到伙拍死者張耀升入火場的消防隊目尹建偉撤出火場，對方激動稱與張耀升失聯，一度站不穩並坐在地上大叫「Thomas（張耀升洋名）sir仲喺入面，佢行得太入喇！快啲搵人入去搵佢！」他從尹建偉口中得知張耀升在第一條橫巷附近走失，並被指派與3名同袍入內搜救，惟火場佈滿大量濃煙，能見度不足1米，走到第一條橫巷的盡頭亦沒任何發現，加上溫度太高，不久便撤離。

主走廊現1米高鐵架 獨自跨前搜

鄭梓桓續稱，數分鐘後，他第七次進入火場，並帶領另外3名同袍沿主走廊前行，經過與第三條橫巷交界時見到一個約1米高的鐵架，他便獨自一人跨前搜索，另吩咐3名同袍原地候命，以保留體力一同抬走張耀升。

鄭梓桓一直未有發現張耀升蹤迹，只見左邊一排迷你倉正燃燒，他基於多次參與搜救已感疲累，左肩已灼熱難耐且手腳抽筋，最終撤離火場。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）

相關字詞﹕殉職消防員 時昌迷你倉 淘大工業村迷你倉大火 死因研訊

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