浮潛失蹤 廉署主任浮屍南灣 救生員：公眾泳灘危機多 不應獨自入水

警方上周六接獲事主妻子報案，當日與丈夫到南灣泳灘游水及曬太陽，丈夫其後獨自下水浮潛，惟入黑仍未見蹤影。水警輪、消防輪及飛行服務隊直升機連日在附近搜救，消防亦多次派蛙人落水搜索，惟未能尋回。

周六失蹤 遺體檢蛙鞋泳鏡

至昨早7時半，警方接獲泳客報案，稱南灣泳灘對開15米海面有浮屍，更隨浪冲上岸邊。警員接報到場，經調查後證實是周六失蹤43歲男子，家人到場認屍，警員亦在屍體身上找到蛙鞋及泳鏡等浮潛工具。

廉署昨回應稱，死者為調查主任石頴恒，對他不幸意外離世深感哀痛。廉署稱他任職17年間一直盡忠職守，廉政專員向其家人致以最深切慰問，並盡力為其家人提供一切適切可行協助。翻查資料，石頴恒2016年協助處理一宗案件，涉及一名麻將館前副經理收受上司共7.5萬元賄款，以協助一個詐騙集團成員將麻將換成有暗號的麻將，被告最終判囚8個月。

拯溺工會：浪或捲走 纏網遇溺

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，近年公眾泳灘附近均有不少人浮潛，大部分在泳區外圍，亦有人會在泳區內浮潛，救生員一般會上前勸阻。他表示，近岸及多石的地方容易有大風及大浪，浮潛者或會被風浪捲走，並撞向石塊造成意外；亦可能潛到海牀時，被一些捕魚網網繩、泳灘防鯊網及海草等纏住，未能脫身，繼而遇溺。

鄧子安提及，見過一名泳客在泳區外浮潛時，腳部被海底的捕蟹網網繩纏住，只能大叫救命，惟愈掙扎愈纏緊，當值救生員隨即落水救援，以剪刀剪斷繩索，泳客才得以獲救，惟其腳因被纏得太緊，救上岸時已呈紫色缺血狀態。鄧子安不建議泳客在泳灘附近浮潛，並提醒泳客浮潛時應要有朋友互相照應，或者有潛水教練在場陪同，而自己亦應接受過相關的課程。