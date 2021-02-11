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大灣區GBA新聞：4部委4點支持港澳青年灣區就業創業

【明報專訊】人力資源和社會保障部、財政部、國家稅務總局、國務院港澳辦日前聯合印發《關於支持港澳青年在粵港澳大灣區就業創業的實施意見》，分4方面進一步完善港澳青年在大灣區就業創業支持體系和便利措施。

一是拓寬就業渠道。提供大灣區發展現代產業企業的職位，繼續做好港澳青年參加大灣區事業單位公開招聘工作，允許符合條件的港澳青年報名參加三支一扶（支農、支教、支醫和扶貧）計劃招募，配合香港政府做好大灣區青年就業計劃。

二是支持創新創業。為有創業意願的港澳青年提供針對性創業培訓，提供諮詢輔導、跟蹤扶持、成果轉化等創業服務，按規定落實稅收優惠、創業擔保貸款及貼息、場地支持等政策，對面向港澳青年創業孵化服務成效較好的創業基地予以支持。

三是提升就業能力。為有培訓需求的港澳青年提供高質量技能培訓，按規定給予職業培訓補貼。引入一批在大灣區就業的港澳籍人士擔任職場導師，並透過職業指導支持港澳青年提升職場適應能力。鼓勵大灣區用人單位為港澳青年提供見習職位，按規定給予見習補貼。

四是提升就業服務。允許失業港澳青年在常住地、就業地、參加社保地區作失業登記，以獲得政策諮詢、職業指導、職業介紹等服務。支持引入港澳社會服務機構，參與有關職位推介、聯絡對接等服務。

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