灣區手記：嘶嘶沙沙 外賣到了／文：尚東美

但要說不適應還是有的。記得初期每次叫完外賣，總會隔一陣便收到陌生來電，接聽時只聽到「嘶……你好……沙沙沙。……叫的外……嘶嘶沙……請開……沙沙嘶嘶……」，反正就是無論對方的普通話多標準還是有濃重口音，能聽得清楚的就是「嘶嘶」和「沙沙」。而當自己還在研究究竟「嘶嘶沙沙」是什麼意思，對着手機大叫「請你重複」之際，門鈴響了，外賣到了。

爭分奪秒 ￼內致電叫開門

就這樣「嘶嘶沙沙」了一些日子，久而久之才弄明白，原來外賣員為了爭分奪秒，進𨋢前便會致電叫你開門，好讓他可第一時間折返𨋢內不用等候，但𨋢內信號不好，才會在「嘶沙」中說出一句「你好，你叫的外賣已到，請開門取」。

後來習慣了，現在每次叫外賣，有陌生來電統統不用接，開門便是。後來也發現，除了致電，有時外賣員也會用平台人工語音去提示，雖然聽起來沒一絲感情，但至少聽得清楚「外賣到了」，沒有「嘶嘶沙沙」。

文：尚東美