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灣區手記：嘶嘶沙沙 外賣到了／文：尚東美

【明報專訊】灣區3個月，接觸到不少港人，初來乍到的他們對灣區生活最深刻的，不是網購就是外賣。筆者亦然，尤其是外賣，送餐費才幾元甚至免費，外賣價錢又不會像香港那樣較堂食價錢高，而且外賣包裝紮實，很少發生奶茶一半在杯一半在袋等「慘况」，加上送餐準時，不準時就有賠償，嘗過這些好處，難免印象深刻。

但要說不適應還是有的。記得初期每次叫完外賣，總會隔一陣便收到陌生來電，接聽時只聽到「嘶……你好……沙沙沙。……叫的外……嘶嘶沙……請開……沙沙嘶嘶……」，反正就是無論對方的普通話多標準還是有濃重口音，能聽得清楚的就是「嘶嘶」和「沙沙」。而當自己還在研究究竟「嘶嘶沙沙」是什麼意思，對着手機大叫「請你重複」之際，門鈴響了，外賣到了。

爭分奪秒 ￼內致電叫開門

就這樣「嘶嘶沙沙」了一些日子，久而久之才弄明白，原來外賣員為了爭分奪秒，進𨋢前便會致電叫你開門，好讓他可第一時間折返𨋢內不用等候，但𨋢內信號不好，才會在「嘶沙」中說出一句「你好，你叫的外賣已到，請開門取」。

後來習慣了，現在每次叫外賣，有陌生來電統統不用接，開門便是。後來也發現，除了致電，有時外賣員也會用平台人工語音去提示，雖然聽起來沒一絲感情，但至少聽得清楚「外賣到了」，沒有「嘶嘶沙沙」。

文：尚東美

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