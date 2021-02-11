大灣區GBA新聞：亂象頻生：改裝提速 電池起火 橫衝亂闖 穗裝電子圍欄捉「電動自行車」違例

減塞車污染 帶動外賣速遞業

單車加摩打加電池，一輛輛電動自行車穿插大街小巷，拉起外賣業、速遞業。另方面，隨着城市人口和車輛激增，帶來塞車、城市空氣污染等問題，電動自行車既可免於塞車，緩解居民短程出行的交通壓力，亦較經濟、節能，故這些年在內地發展迅速，某程度上也減慢了汽車數目的增長速度。

現時內地電動自行車超過3億輛，衍生不少亂象，包括逆行、超速、衝紅燈等。廣州交警公布「2021年7月份重點車輛涉及嚴重違法的企業名單數據」，美團違法達7009宗，日均逾200宗，居快遞外賣送餐車企業違法排名表首位。

外賣、速遞車手身處夾縫，被迫分秒必爭。廣州交警表示，外賣行業由於交易規則、管理機制不盡完善，行業電動自行車交通違法亂象嚴重；特別是大企業採取「第三方公司專送+個體眾包」模式營運，由於平台設定送達時限、不限制接單數量，騎手為避免超時罰款、追求最大利益，逆行、衝紅燈等頻生。

禁入￼上樓 推發牌制未遏改裝

「我這輛電動車4000多元（人民幣．下同），當然可分期付款，改裝後可提速，有的可改至時速100公里。」一名廣州居民說。按2019年4月實施的「新國標」，電動自行車最高設計車速不超過時速25公里，然而不少車主會將座駕改裝，不少改至時速50公里，也有人再加錢改裝至時速100公里。7月，杭州有電動自行車起火，車上父女嚴重燒傷；8月初，佛山有行駛中的電動自行車起火，司機感座下一熱，及時跳車，事後承認為增速曾改裝座駕。

因非法改裝及不符規格電池的消防隱患，今年8月1日，《高層民用建築消防安全管理規定》實施，禁止電動自行車在住宅樓中停放或充電。不少小區加裝了警報系統，一旦電動自行車進入，升降機會自動報警及停止運作。然而車不能上樓，有人就把電池帶上樓充電，北京9月就曾發生住宅內充電中的電動自行車電池起火，釀成5人死亡。

內地各巿陸續推出電動單車管理規定及加強執法。深圳8月1日實施《電動自行車管理規定》，包括不戴頭盔騎車將罰款200元等，目前上牌電動自行車已接近300萬輛。佛山巿《電動自行車管理規定》去年8月1日起實施，電動自行車須上牌、戴頭盔、行駛時速15公里以內、按道行駛、不進升降機、不上天橋、不進樓幢等。

《羊城晚報》報道， 截至今年7月，該市共有117萬輛電動自行車上牌（登記領牌），上牌率達七成，但各種違規未止，最普遍是不戴頭盔，逆行、與汽車爭道亦常見，也有電動自行車繼續上樓。有維修店「教路」，車主可先待交警部門核准上牌，之後返回該店改裝，通過調速器解除電動自行車的時速限製，更換控制器就能提速，花百多元，半小時就能解決。

佛山擬建專用道 小區設充電樁

據報道，佛山今年上半年涉電動自行車交通事故造成60多人死亡，佔交通事故總死亡人數35%。該巿擬新建、提升1500公里自行車及電動自行車專用道，今年內先完成600公里，並建成8條示範路。廣州亦已開展自行車及電動自行車道建設及改造，目前已完成62公里。另外，為減少巿民將電動自行車電池帶上樓，不少小區開始在樓下設置充電樁，並列為接下來小區改造的重要項目。

明報記者