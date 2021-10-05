胰臟癌新症10年增九成 專家稱趨年輕化

過往多年過65病發 近年見40歲

肝膽胰外科專家、外科專科醫生竺兆豪表示，胰臟癌有年輕化趨勢，以往患者多是年過65歲病發，近年曾見40歲的患者。他說，胰臟癌通常較遲才發現，例如腫瘤位於胰臟中段或尾端，多數沒有病徵，曾有患者發現腫瘤時已達28厘米大；若腫瘤位於胰臟前端，則可能出現黃疸。他表示，目前一線治療方案是手術切除，若腫瘤已侵蝕大動脈等血管，則要先做化療或電療縮小腫瘤，再做手術。他說，胰臟癌與大腸癌個案「前後腳」增加，有意見認為與西方飲食習慣有關。

對於市民可如何自保，竺表示，胰臟位於胃部後方，如市民經常胃痛，但照胃鏡無法找出成因，可透過電腦掃描或磁力共振，以了解有否胰臟癌。若沒肥胖、遺傳等高危因素，突然出現糖尿病或控制血糖不穩，不排除是腫瘤壓着胰腺影響胰島素分泌，曾有胰臟癌病人接受治療後，同時根治糖尿病。