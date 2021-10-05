胰臟癌新症10年增九成 專家稱趨年輕化

【明報專訊】香港癌症資料統計中心最新公布，有「沉默殺手」之稱的胰臟癌新症個案在本港顯著增加，2019年已躍升為本港第11位最常見癌症，該年錄得946宗新症，按年增10.6％，而過去10年新症累積升幅達九成，升幅比乳癌更大，同期死亡人數亦增加近六成半，是第五大癌症殺手。有專家表示胰臟癌有年輕化趨勢，亦較難察覺，近年曾有患者年僅40歲，建議市民留意成因不明的糖尿病，可做電腦掃描以確定是否胰臟癌引致。
過往多年過65病發 近年見40歲
肝膽胰外科專家、外科專科醫生竺兆豪表示，胰臟癌有年輕化趨勢，以往患者多是年過65歲病發，近年曾見40歲的患者。他說，胰臟癌通常較遲才發現，例如腫瘤位於胰臟中段或尾端，多數沒有病徵，曾有患者發現腫瘤時已達28厘米大；若腫瘤位於胰臟前端，則可能出現黃疸。他表示，目前一線治療方案是手術切除，若腫瘤已侵蝕大動脈等血管，則要先做化療或電療縮小腫瘤，再做手術。他說，胰臟癌與大腸癌個案「前後腳」增加，有意見認為與西方飲食習慣有關。
對於市民可如何自保，竺表示，胰臟位於胃部後方，如市民經常胃痛，但照胃鏡無法找出成因，可透過電腦掃描或磁力共振，以了解有否胰臟癌。若沒肥胖、遺傳等高危因素，突然出現糖尿病或控制血糖不穩，不排除是腫瘤壓着胰腺影響胰島素分泌，曾有胰臟癌病人接受治療後，同時根治糖尿病。