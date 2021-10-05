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肺癌再成最常見癌症 逾半新症屬四期 醫生：肺腺癌佔多數 增加原因未明

【明報專訊】醫管局香港癌症資料統計中心昨日公布本港最新癌症數字。2019年本港癌症新症再達新高，錄得超過3.5萬宗，按年上升3.1%，其中肺癌新症按年增加6.2%，是自2012年以來再次超越大腸癌成為本港最常見癌症，且57％患者確診時已達第四期，是香港最致命的癌症。有呼吸系統科專科醫生表示，近年肺癌患者不論性別、有否吸煙，肺腺癌個案均佔多數，肺癌患者普遍初期沒病徵，醫學界期望探討肺篩查，但目前未有足夠數據支持如何界定篩查組別。

前年癌症新症3.5萬新高 按年升3.1％

最新數字顯示，2019年癌症新症達35,082宗，較2018年增加1054宗，升幅為3.1%，男女新症分別為17,685宗和17,397宗，平均每日有96人確診癌症。相比2009年的25,977宗新症，過去10年升幅達35%。

大腸癌現跌勢 料因實行篩查

最常見癌症方面，榜首的肺癌新症按年增6.2%，錄得5575宗，排第二的大腸癌新症則按年跌1.4%。肺癌自2012年以來再次成為本港最常見癌症。前列腺癌則屬第五最常見癌症，按年升幅14.9%，錄得2532宗新症。

被問為何本港吸煙率沒大升，肺癌卻再躍升為最常見癌症，香港癌症資料統計中心總監黃錦洪（圖）說，近半肺癌患者有基因突變，目前未知突變成因。他提醒有關基因突變位於肺癌組織，要抽組織化驗，一般人無法透過驗血得知有否相關突變。

至於自2013年起成為本港最普遍癌症的大腸癌出現跌勢，黃稱或與實行篩查有關，但跌勢是否持續，須觀察多數年數據。

女性患癌風險增 分析：因人口結構變

至於整體患癌風險，男性病發率由下跌轉為在過去10年（2010至2019年）保持平穩，女性的風險同期有持續增加趨勢，平均每年上升1.3%。黃錦洪稱，本港人口結構逐漸轉為女多男少，隨着中年或盛年女性增加，估算未來兩三年女性患癌新症數字會超越男性。

致命癌症排名首三位依次為肺癌、大腸癌及肝癌，合共佔癌症死亡總數逾半。整體死亡風險有持續下跌趨勢，但女性癌症死亡率跌勢較男性放緩，黃錦洪相信死亡率下跌與治療方案改善有關。

醫生：盼推肺篩查 惟數據不足難定組別

按肺癌組織學分類，2019年有超過八成肺癌個案屬非小細胞肺癌，當中有61%為腺癌。港大內科學系臨牀副教授、呼吸系統科專科醫生林志良表示，肺腺癌增加成因不明，而肺癌患者初期通常無病徵，至較後期會出現咳血、氣喘、多痰等病徵，患者須及早求醫。他說醫學界盼探討肺篩查，以找出早期肺癌，但數據不及大腸癌般多，未能界定應為什麼類型的人篩查。

相關字詞﹕肺癌 醫管局 癌症治療

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