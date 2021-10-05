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新東16議員宣誓未過關 李志宏被指踩3紅線

【明報專訊】新界東4個區議會，沙田、西貢、北區和大埔，共50名區議員昨日宣誓，34人昨獲確認宣誓有效，惟民政事務局長徐英偉對另外16人所作的宣誓有效性存疑，發信要求他們提供額外資料，多人涉參與民主派初選、設初選票站等（見圖），包括沙田區議會主席李志宏。李接受查詢時稱，根據政府查訊，他除了沒簽署抗爭派「墨落無悔」聲明，其餘「紅線」他都被指涉及，包括參加民主派初選、簽署中止香港單獨關稅區聲明和展示「光復香港、時代革命」標語。他強調自出生已擁護《基本法》，不知道民政局蒐集的截圖是否就等於「證據」。

被指曾呼光時 羅庭德過關

新界東4個區議會昨日分時段在北角社區會堂宣誓，宣誓前西貢區議員余浚寧在facebook表示已辭職。

據政府昨晚的新聞公報，4區各有7至10名區議員宣誓獲確認，包括候志強等多名鄉事派、西貢區方國珊等。北區區議會主席、非建制派羅庭德亦過關，他近日被建制派狙擊，指他在當選區議會主席後曾高呼「光復香港、時代革命」。

北區區議員、民主黨黃凱盈則缺席宣誓，政府指黃凱盈已向監誓人提出未能出席今日宣誓儀式的理由，並要求監誓人為其另作宣誓安排，監誓人正處理其個案。黃凱盈有參與民主派初選，當時排在參加新東的民主黨林卓廷名單第二。

大埔區議員姚鈞豪涉非法集結案正在服刑，監誓人認為現時為其安排宣誓並非合理切實可行，若果姚鈞豪的情况有變，而屆時他仍擔任區議員，政府會另行安排。

16名被徐英偉指宣誓有效性存疑的區議員之中，大埔陳振哲、陳蔚嘉、蘇達良、西貢柯耀林、沙田李志宏、黎梓恩、沙田區政吳錦雄和民主黨鄭則文等，翻查資料，部分人曾借出辦事處作民主派初選票站或協助初選設票站。陳振哲在宣誓後曾向記者表示，對自己過關的信心很大，不認為有任何不利因素。

有7人曾參與民主派初選的區議員被質疑宣誓有效性，包括同屬林卓廷名單的沙田區議員吳定霖、西貢區議員柯耀林等。另外有4名曾簽署「要求中止獨立關稅區地位」聲明的區議員，包括沙田區黎梓恩、沙田區議會副主席黃學禮，亦收到徐英偉信件要求他們提供更多資料，以確認宣誓是否有效。

轉貼涉光時旗片段

李質疑是否可證犯法

李志宏表示，事前已經有心理準備不能過關。他接受查詢時稱，政府在信中指找到他facebook的片段，相關片段有人在「光復香港、時代革命」的旗幟下拍片。他說，自己只是轉貼該片段，片中人亦不是他，不知道政府的準則為何；他質疑有關截圖是否就是證據、會否因而觸犯法律等。

相關字詞﹕李志宏 新界東 區議員宣誓

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