「我們雖失支聯會 史實記憶抹不去」

焚書坑儒圖抹去記憶 「也沒有呀」

每年6月4日，韓東方只要在港，總到維園舉燭；今年集會被禁，他便獨自一人身穿黑衣坐在維園，「沒有支聯會，不等於沒有八九六四的歷史事實，不等於沒有我內心的記憶、其他人的記憶。支聯會在，我們每年六四燭光集會紀念；沒有支聯會、解散了，維園的燭光集會沒有了，但不是記憶沒有了，不是情感沒有了」。

他不怕六四記憶就此消失，「秦始皇焚書坑儒要抹去記憶，把文字都燒了，也沒有呀。人類歷史上，好像沒有成功的案例，可以抹去人類一個群體的記憶」。他相信只要口耳相傳、有網絡、有父母教導，「只要還有一點記憶，就會擴散出來，試圖消滅記憶是很徒勞的」。

工盟解散感無言 感激劉千石李卓人昔日幫忙

職工盟也解散了，韓東方上周看職工盟30周年展覽，沉默半晌後只道「不知道該說什麼」；說起職工盟創辦人劉千石、李卓人，「他們都是我的大哥，沒有他們的幫忙，我根本在香港沒可能立足」。然而在他看來，職工盟縱解散，香港的勞資問題卻沒有完結，工人仍會爭取更平等的待遇，不可能從此沒有工運。

「回家」願望落空多年 仍盼3年後可北上

韓東方在2001年獲發香港身分證，當年他曾相信自己5年內可以重返內地；至2005年獲頒人權獎項，也說盼2009年可回到內地，詎料一轉眼，他住在香港已快30年。韓東方聞言大笑，說友人總笑他：「你的樂觀都落空了，我們還信你的樂觀嗎？」

曾經他總想回到老家的村落，現時也不時回想，老家兩個姐姐已屆八旬，不知是否活着；然而跟進內地勞工個案，不是工傷就是拖欠工資，「看到那麼多家庭的悲歡離合，悲慘的故事，我也不是那麼特別」，他只想在姐姐有生之年可見上一面，「但是……沒有（機會）也沒關係了」。他卻仍是樂觀，說內地當下社會環境，必有重大變化，可能3年後便能回內地，「2024年，我不喜歡北京，你可以在深圳採訪我」。