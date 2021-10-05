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撐民主黨參選 韓東方：空間多少做多少 內地維權也沒放棄 香港空間「仍大得多」

【明報專訊】民主黨早前舉行會員大會，眾聲紛紜間，一位中年黨員發言述說應該參選的理由，甚至明言如無人披甲，他願意上陣。年輕黨友未聞其名，不知眼前鬍鬚斑白的韓東方，八九民運期間當工人領袖，曾被喻為中國的華里沙（前波蘭團結工會領導人）。

本身為「中國勞工通訊」主任的韓東方在港將近30年，一直支援內地勞工運動。談參選，他總提起內地異見人士努力爭取，說香港當下空間仍較內地大得多，沒理由放棄，自嘲道「可能我的門檻比較低，大陸的人，有什麼可能性、有多少空間，就做多少事」。

明報記者 邱榕瀅

沒想過參選 「廣東話不好怎選」

韓東方從沒想過參選，「廣東話都說不好，怎麼參選？」當日他出席會員大會只望見證歷史時刻，卻沒想到黨友多不贊成參選。韓東方看法不同，說內地自六四事件以來，不論工人、律師、異見人士，縱冒着入獄風險，卻從沒放棄改變；當中不少人甚至承認共產黨的合法性、承認共產黨訂下的規則，是故他在會上也說，「不應因為規則對我們不利，就不玩了」。

黨友說無人願意出戰，韓東方只覺可惜，「雖然我是最不適合參選的，但若因無人表達意願，黨就自然而然不參選，那可惜了，算我一個吧」。民主黨早前敲定門檻，韓東方昨日受訪時還沒細閱通知，被問到有無信心獲足夠提名（40名黨員提名），只說要再看要求；聽到記者說下周一（11日）截止報名，他甚至顯得有點驚訝。

曾遭公安阻遊行妥協

「不讓你帶出抓人信息」

韓東方認為民主黨應該參選，想法源自他多年工運經驗。他說了兩個小故事，1992年，人大審議《工會法》，韓東方向公安局申請一人遊行，盼《工會法》體現結社自由；然而遊行前夕，10多名便衣警察進他家門，問他：「不批准（遊行），你還去不去？」韓東方一度想說「抓就抓吧」，轉念一想，若只因關注《工會法》就被捕，「（給人）印象是連《工會法》都不要關注、關注的話會抓起來坐牢」，結果只道「你們不批准，我就不去了」。他記得對方久久說不出話，最終只說其決定聰明，在他家門外等了一整晚。

韓東方如此總結：申請一人遊行是他當時看到的空間，「有多大空間，就推多大」，當知道對方有意拘捕，他願意妥協，「我不去，也不讓你帶出抓人的信息」。

第二個小故事是，韓東方1994年在香港成立「中國勞工通訊」，本強調在內地推動結社自由，10年過後，內地工人卻不談政治，「他們只要工資，要解僱賠償、要工傷賠償。當然我知道，中國工人不是沒有政治訴求，是不敢……加上政治訴求，錢也得不到、人還可能坐牢，很現實的」。後來組織調整定位，多談工人經濟權利，當時他飽受批評、被指放棄原則，「這不是對與不對的問題，是現實就有這些空間」；當他們只談工傷、拖欠工資，在內地的維權工作「就展開了很多」。

民主黨內部對參選顧慮不少：要獲選委會五大界別提名、進議會只成花瓶、憂慮失去市民支持。韓東方當下都沒答案，即使民主派只佔議會極少數，他仍認為可以發聲，「怎麼發（聲）、去多遠，到時才知道」；要向選委拿提名，「沒有人知道下一步是什麼，只有去到那裏就知道」。

黨內憂淪花瓶 韓：少數也可發聲

他覺得民主黨尚有空間，在香港這貧富懸殊的社會，推動公平分配、消滅長者貧困、多說勞資談判，「香港有700萬人，能走的可能不少，但大部分人走不掉，大家還要留在這裏面對香港新的環境，都不玩了嗎？都交給香港政府來做了嗎？我覺得不可以」。

相關字詞﹕中國勞工 工運 八九民運 六四事件 民主黨

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