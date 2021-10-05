地盤前後相差5層樓高 古廟老樹成挑戰

保留一棵老樹 融入休憩空間

楊嘉康稱，該地盤毗鄰房協未來的明華大廈第三期（即明華大廈A至E座）重建項目，前面是廟東街，後面是亞公岩道，前後水平基準差距約16米，因此計劃利用「差距」，將住宅大廈設於靠近亞公岩道一帶，住宅樓層以下則會設立停車場、社福設施、商舖等，屆時項目內會提供一組穿梭升降機及行人通道，連接明華大廈及新項目，以加強連繫筲箕灣社區。他又說，目前居民可沿東大街經巴色道前往阿公岩道，但需步行約50級樓梯，未來房協計劃設立升降機以更方便居民。

楊指，由於地盤屬山坡地，目前有不少樹木，需要先勘查，大原則是保留具價值的樹木，包括擬原址保留一棵老樹，並融入未來的休憩空間供公眾享用；至於部分價值較低的樹木，則無可避免要處理，「能夠保留的就盡量保留，如果不能夠保留，亦都會考慮如何移植樹木，或者將來補種」。他又稱，未來擬建的樓宇及穿梭升降機會遠離現有歷史悠久的天后古廟，以免造成影響。

設施擬與明華大廈「互補」

他續稱，由於有關地盤目前主要劃作休憩用地，房協計劃未來在項目的南面及北面均設休憩空間開放予公眾；未來項目內的設施亦會與明華大廈「互補」，包括設立100人幼兒中心及30人男童宿舍兩類社福設施，連同明華大廈原先擬設的安老院舍等，屆時將可更廣泛服務區內街坊。