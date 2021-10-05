港聞

港聞一

地盤前後相差5層樓高 古廟老樹成挑戰

【明報專訊】房協計劃用作健康村第三期接收屋邨的筲箕灣亞公岩道地盤，屬山坡用地，地盤前面與後面的水平基準相差達16米，即約5層的高度。房協總監（物業發展及市場事務）楊嘉康表示，整個地盤呈不規則形狀，加上附近有學校、多幢住宅樓宇及歷史悠久的天后古廟，展開工程具一定挑戰。他又稱，地盤內亦有一棵具保留價值的老樹，會計劃原址保留，將來融入項目內的休憩空間供公眾享用。

保留一棵老樹 融入休憩空間

楊嘉康稱，該地盤毗鄰房協未來的明華大廈第三期（即明華大廈A至E座）重建項目，前面是廟東街，後面是亞公岩道，前後水平基準差距約16米，因此計劃利用「差距」，將住宅大廈設於靠近亞公岩道一帶，住宅樓層以下則會設立停車場、社福設施、商舖等，屆時項目內會提供一組穿梭升降機及行人通道，連接明華大廈及新項目，以加強連繫筲箕灣社區。他又說，目前居民可沿東大街經巴色道前往阿公岩道，但需步行約50級樓梯，未來房協計劃設立升降機以更方便居民。

楊指，由於地盤屬山坡地，目前有不少樹木，需要先勘查，大原則是保留具價值的樹木，包括擬原址保留一棵老樹，並融入未來的休憩空間供公眾享用；至於部分價值較低的樹木，則無可避免要處理，「能夠保留的就盡量保留，如果不能夠保留，亦都會考慮如何移植樹木，或者將來補種」。他又稱，未來擬建的樓宇及穿梭升降機會遠離現有歷史悠久的天后古廟，以免造成影響。

設施擬與明華大廈「互補」

他續稱，由於有關地盤目前主要劃作休憩用地，房協計劃未來在項目的南面及北面均設休憩空間開放予公眾；未來項目內的設施亦會與明華大廈「互補」，包括設立100人幼兒中心及30人男童宿舍兩類社福設施，連同明華大廈原先擬設的安老院舍等，屆時將可更廣泛服務區內街坊。

上 / 下一篇新聞

房協首購私地 供健康村重建安置 建646伙料2028年竣 重建後部分單位或變「居屋」
房協首購私地 供健康村重建安置 建646伙料2028年竣 重建後部分單位或變「居屋」
健康村三期樓齡55年 居民憂新邨租金倍增
健康村三期樓齡55年 居民憂新邨租金倍增
撐民主黨參選 韓東方：空間多少做多少 內地維權也沒放棄 香港空間「仍大得多」
撐民主黨參選 韓東方：空間多少做多少 內地維權也沒放棄 香港空間「仍大得多」
「我們雖失支聯會 史實記憶抹不去」
「我們雖失支聯會 史實記憶抹不去」
新東16議員宣誓未過關 李志宏被指踩3紅線
新東16議員宣誓未過關 李志宏被指踩3紅線
國殤之柱創作人：拆除雕像褻瀆死者
國殤之柱創作人：拆除雕像褻瀆死者
肺癌再成最常見癌症 逾半新症屬四期 醫生：肺腺癌佔多數 增加原因未明
肺癌再成最常見癌症 逾半新症屬四期 醫生：肺腺癌佔多數 增加原因未明
胰臟癌新症10年增九成 專家稱趨年輕化
胰臟癌新症10年增九成 專家稱趨年輕化
警反走私反黑再拘29人 后海灣紅樹林檢改裝快艇
警反走私反黑再拘29人 后海灣紅樹林檢改裝快艇
大灣區GBA新聞：亂象頻生：改裝提速 電池起火 橫衝亂闖 穗裝電子圍欄捉「電動自行車」違例
大灣區GBA新聞：亂象頻生：改裝提速 電池起火 橫衝亂闖 穗裝電子圍欄捉「電動自行車」違例
灣區手記：嘶嘶沙沙 外賣到了／文：尚東美
灣區手記：嘶嘶沙沙 外賣到了／文：尚東美
大灣區GBA新聞：4部委4點支持港澳青年灣區就業創業
大灣區GBA新聞：4部委4點支持港澳青年灣區就業創業
浮潛失蹤 廉署主任浮屍南灣 救生員：公眾泳灘危機多 不應獨自入水
浮潛失蹤 廉署主任浮屍南灣 救生員：公眾泳灘危機多 不應獨自入水
一天七進火場 搜救隊員：難抵左肩灼熱手腳抽筋撤離
一天七進火場 搜救隊員：難抵左肩灼熱手腳抽筋撤離
冒「TB」性侵案被告：事主稱曾與女子一夜情 料是雙性戀
冒「TB」性侵案被告：事主稱曾與女子一夜情 料是雙性戀
涉擅取麻將證物 控方：警長認不需交代 同袍指證曾稱「100蚊買咗佢」「返去有麻將打」
涉擅取麻將證物 控方：警長認不需交代 同袍指證曾稱「100蚊買咗佢」「返去有麻將打」
出獄3月 革職警再拍裙底判囚
出獄3月 革職警再拍裙底判囚
澳門增3確診再全民檢測 珠海免檢通關煞停
澳門增3確診再全民檢測 珠海免檢通關煞停
童軍高層榮休宴犯聚 民政申8傳票檢控
童軍高層榮休宴犯聚 民政申8傳票檢控
有公司收費代訂檢疫房 外傭中介嘆預約更難
有公司收費代訂檢疫房 外傭中介嘆預約更難
官質疑指控超出控罪 前區議員「襲警」變「咆哮」
官質疑指控超出控罪 前區議員「襲警」變「咆哮」
何鉅業倡整合新北發展區 面積倍增 多住23萬人
何鉅業倡整合新北發展區 面積倍增 多住23萬人
觀鳥會：發展與保育割裂 生物多樣性七成指標肥佬
觀鳥會：發展與保育割裂 生物多樣性七成指標肥佬
洪水橋前海鐵路 田北辰倡深圳灣口岸設站一地兩檢
洪水橋前海鐵路 田北辰倡深圳灣口岸設站一地兩檢
港研網絡安全法保基礎設施
港研網絡安全法保基礎設施
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民記送「人才」滬政府見習學管治
【Emily】民記送「人才」滬政府見習學管治
【Emily】李家超官校升旗禮「出巡」 籲多認識國家
【Emily】李家超官校升旗禮「出巡」 籲多認識國家
【Emily】綠領行動倡推租借可重用餐具
【Emily】綠領行動倡推租借可重用餐具
【Emily】林卓廷獄中健身 「朱古力」見雛形
【Emily】林卓廷獄中健身 「朱古力」見雛形
【Emily】「小鐵漢」肺炎好轉 姑娘讚乖識講早晨
【Emily】「小鐵漢」肺炎好轉 姑娘讚乖識講早晨
【Emily】「積蓄就使晒」老是常出現 同一網民移英又移加 被嘲五毛打手
【Emily】「積蓄就使晒」老是常出現 同一網民移英又移加 被嘲五毛打手