房協首購私地 供健康村重建安置 建646伙料2028年竣 重建後部分單位或變「居屋」

【明報專訊】市區用地緊絀，為求地盡其用，房屋協會去年購入筲箕灣明華大廈旁一幅私人土地，並計劃將毗鄰的阿公岩道閒置官地合併發展出租公屋，料可建640多伙，2028年建成。新項目將成接收屋邨，房協會啟動重建於1965年建成、涉7幢樓宇的北角健康村第三期，並提供單位調遷受影響住戶。房協表示，健康村第三期重建後，相信可增單位數目，屆時除出租公屋外，亦視乎社會需要提供資助出售單位。今次亦是房協首次以購買私人地皮並合併政府土地方式發展公營房屋，整個項目總發展成本約13億元。
明報記者 黃俊鋒
13億元建單幢28層 料明年過城規2024動工
現時不少屋邨樓齡逾50年並呈老化，房協正啟動香港仔漁光村、觀塘花園大廈、九龍城真善美村等多條舊屋邨的重建工作，最新計劃重建的是北角健康村第三期。
房協總監（物業發展及市場事務）楊嘉康接受本報訪問稱，去年房協向私人業主購入一幅位於明華大廈A座北面的土地，涉約300多平方米，該地毗鄰阿公岩道閒置政府土地，目前劃為「休憩用地」及「政府、機構及社區設施」用途，涉約4200多平方米，房協計劃合併作一個地盤，興建一幢28層高出租公屋，預料提供646個單位。他稱房協已向城規會提交改劃申請，若一切順利，預料明年初獲城規會批准，之後申請批地條款，估計2024年正式展開工程，預計2028年建成。他說，新項目2028年建成後將成接收屋邨，屆時啟動健康村第三期重建工作，提供單位調遷受影響住戶。
健康村首兩期重建 皆有單位發售
房協資料顯示，位於北角百福道的健康村第三期建於1965年，全屬出租公屋單位，涉及7幢樓宇共提供760個單位，目前有逾700戶居民。至於第一及二期分別於1993及1997年完成重建，其中第一期重建後，提供出租單位及「住宅發售計劃」單位，第二期則全為「住宅發售計劃」單位。
楊嘉康稱，今次重建只涉健康村第三期，按以往做法，房協會在啟動重建前兩年、即約2026年向居民公布重建細節，目前計劃一次過而非分期重建，屆時會與居民溝通以了解調遷需要，又稱健康村第三期佔地約8000多平方米，現時地積比率約4倍，相信重建後有一定空間增加住宅數量，重建後將繼續作公營房屋，包括出租單位，亦會因應市民置業訴求提供資助出售單位，但目前未定出租及資助出售單位的比例，仍有待研究。
至於阿公岩道公屋項目，他稱按健康村第三期住戶情况，未來有逾50%單位為1至2人單位，約40%為3至4人單位，5人或以上單位少於10%，目前仍屬初步設計，會按健康村住戶需要調整。
買私地合併閒置官地起樓 有財務壓力仍「值得做」
楊透露，整個項目連同購地及建築開支，總發展成本約13億元，雖然房協面臨財務壓力，但若能善用閒置官地及啟動健康村重建，將有逾千個家庭受惠，「值得去做」。
房協發言人表示，今次房協購買地皮開支約4300多萬元，是房協首次以購買私人地皮並合併政府土地的方式發展公營房屋；由於該私人地皮僅300多平方米，若不合併附近地盤，只單獨發展私人住宅項目較困難；而目前閒置政府土地雖劃作休憩用地，但因位處山坡，公眾難以享用，若合併地盤作公營房屋發展將可地盡其用。
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