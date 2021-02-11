房協首購私地 供健康村重建安置 建646伙料2028年竣 重建後部分單位或變「居屋」

明報記者 黃俊鋒

13億元建單幢28層 料明年過城規2024動工

現時不少屋邨樓齡逾50年並呈老化，房協正啟動香港仔漁光村、觀塘花園大廈、九龍城真善美村等多條舊屋邨的重建工作，最新計劃重建的是北角健康村第三期。

房協總監（物業發展及市場事務）楊嘉康接受本報訪問稱，去年房協向私人業主購入一幅位於明華大廈A座北面的土地，涉約300多平方米，該地毗鄰阿公岩道閒置政府土地，目前劃為「休憩用地」及「政府、機構及社區設施」用途，涉約4200多平方米，房協計劃合併作一個地盤，興建一幢28層高出租公屋，預料提供646個單位。他稱房協已向城規會提交改劃申請，若一切順利，預料明年初獲城規會批准，之後申請批地條款，估計2024年正式展開工程，預計2028年建成。他說，新項目2028年建成後將成接收屋邨，屆時啟動健康村第三期重建工作，提供單位調遷受影響住戶。

健康村首兩期重建 皆有單位發售

房協資料顯示，位於北角百福道的健康村第三期建於1965年，全屬出租公屋單位，涉及7幢樓宇共提供760個單位，目前有逾700戶居民。至於第一及二期分別於1993及1997年完成重建，其中第一期重建後，提供出租單位及「住宅發售計劃」單位，第二期則全為「住宅發售計劃」單位。

楊嘉康稱，今次重建只涉健康村第三期，按以往做法，房協會在啟動重建前兩年、即約2026年向居民公布重建細節，目前計劃一次過而非分期重建，屆時會與居民溝通以了解調遷需要，又稱健康村第三期佔地約8000多平方米，現時地積比率約4倍，相信重建後有一定空間增加住宅數量，重建後將繼續作公營房屋，包括出租單位，亦會因應市民置業訴求提供資助出售單位，但目前未定出租及資助出售單位的比例，仍有待研究。

至於阿公岩道公屋項目，他稱按健康村第三期住戶情况，未來有逾50%單位為1至2人單位，約40%為3至4人單位，5人或以上單位少於10%，目前仍屬初步設計，會按健康村住戶需要調整。

買私地合併閒置官地起樓 有財務壓力仍「值得做」

楊透露，整個項目連同購地及建築開支，總發展成本約13億元，雖然房協面臨財務壓力，但若能善用閒置官地及啟動健康村重建，將有逾千個家庭受惠，「值得去做」。

房協發言人表示，今次房協購買地皮開支約4300多萬元，是房協首次以購買私人地皮並合併政府土地的方式發展公營房屋；由於該私人地皮僅300多平方米，若不合併附近地盤，只單獨發展私人住宅項目較困難；而目前閒置政府土地雖劃作休憩用地，但因位處山坡，公眾難以享用，若合併地盤作公營房屋發展將可地盡其用。

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