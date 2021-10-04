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2021年10月4日星期一
港聞二
許樹昌：內地憂港出院條件 通關或須電話實名
默沙東口服新冠藥 許樹昌稱適合長者服用
聶德權稱長者接種率低 內地對港抗疫信心將打折扣
羅致光指抵港菲傭4.3%確診 「數字非常高」
政總拆水馬 李家超：香港回復安全常態
中二新課本 港英負面史「拆細」詳述 專章談歧視政策 教師：與昔表述相若
殖民史須灌輸國安 教師料課堂結論上滿足要求
公院AI分析肺片篩重症 流程加快兩三倍
大灣區GBA專題：又社媒又帶貨又短片 北上娛人：日日學嘢
「已喚醒工人」 鄧燕娥信職工盟31年無白費
因工運結緣 夫婦為勞權奔走大半生 隔窗告知李卓人解散 娥姐：他沒言對錯
商會加日薪卻加鐘惹不滿 工聯「不帶領罷工但聲援」 紮鐵工潮領頭人：若非職工盟介入 只能硬食
中聯辦副主任：北區可成新經濟中心 何靖上周新界北「調研」 籲積極開發融入灣區
民建聯10招冀15年內解決劏房 李慧琼籲發展商再捐地
譚耀宗：23條立法料明年上半年可完成
十四五規劃 港珠澳橋研變雙Y駁深圳
女子涉用假安心出行被捕 查餐廳無牌賣酒揭發 涉使用虛假文書
房協設無障礙示範屋 推動安老
警方續打擊走私 查逾百海上黑點設70路障
行車天橋中間殺出 兩漢捱撞
啟德隧道行政大樓沉降超標 全面停工
港微藻科技企業 獲北美創投入股
微藻具高湯「鮮味」未能煮出肉味
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【Emily】警隊拋書包講甘地 梁柏堅：放咗戴耀廷先講啦
【Emily】公民黨陳珮明 辭沙田區議員
【Emily】何秀蘭牆內鑽研車衣 手術袍90分鐘起貨
【Emily】李家超同學生講古 學堂操到阿媽唔認得
【Emily】發展局常秘林世雄榮休 起汀九橋最難忘
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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