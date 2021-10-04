港微藻科技企業 獲北美創投入股

明報記者 薛偉傑

甲茵科技創辦人張遴琪表示，公司2013年開始研究微藻培植技術，透過溫度、光線、水質、營養液配方甚至水流方式等，優化微藻生長速度和營養成分，以符合經濟原則的方式人工培植微藻，協助解決糧食、營養、食品安全和魚類資源枯竭等問題，相信是全港第一家商業化從事這類業務的公司。

近月獲創新及科技基金配對資助百萬

相對於金融科技和手機應用程式公司，這類公司不受本地資本市場青睞。到今年初，公司獲得北美創投公司Dao Foods International投資；近月申請到創新及科技基金配對資助100萬元，公司自行投資100萬元，增設一套新的微藻培植設備及優化技術、提高產能。此外，太古集團和植物肉公司Impossible Foods計劃於10月18日至22日在糖廠街合辦大型推廣活動，甲茵科技獲邀參與，將首度與國際大品牌同場展出產品。

甲茵科技合作伙伴兼代言人、新晉烹飪達人陳希裕表示，近年甲茵科技已和多家食肆或食品生產商進行過不定期合作，甲茵提供自己產出的微藻粉，或向內地同行購入從人工培植微藻提煉出來的蝦紅素（又稱蝦青素），讓合作公司製作食品。例如，市面有不少自動售賣機曾經短期出售過使用微藻粉製作的日式便當。

至於長期合作方面，有餅店以藍色螺旋藻粉、綠色小裸藻粉和蝦紅素代替一般糖霜，製作3款無麩質士多啤梨素蛋糕。另有公司正銷售以發酵豆腐、螺旋藻粉、鷹嘴豆水、腰果及喜馬拉雅鹽製作的純素芝士。有兩家由陳希裕擔任顧問、將於11月開業的食肆，亦會和甲茵科技長期合作。一些連鎖素食店亦準備長期合作，預料12月推出有關菜式。

曾經任職化驗師和營養師的陳希裕表示，微藻含有數十種營養成分，植物蛋白質可代替動物蛋白質，β-葡聚糖可代替一般糖粉。蝦紅素等成分能夠代替海產，提供日本飲食界所說的「鮮味」，或作天然色素。所以，他很喜歡使用微藻來研製健康食品和飲品。

他創辦的「南越南」越南餐廳和「施心畢」老撾餐廳，早前推出藍色微藻薑檸水。10月底，南越南會使用加入蝦紅素的微藻蝦子麵來推出新菜式。另外，他用維他命B6和B12及微藻粉，為甲茵科技研發出有提神作用的雪糕，特點是提神作用比咖啡因平穩，以微藻粉代替一般糖分，可減糖約三成。他和張遴琪希望，不止在本地生產微藻提神雪糕，亦授權外國公司生產和銷售。

盡用產量每月可產1噸微藻粉

張遴琪表示，現時公司在上水租用兩個面積分別1萬和3000方呎的地方，若將這兩個地方用盡，每個月將可生產約1噸微藻粉。這需要大量投資和重整佈局，購入很多套新設備，為長期的目標，公司稍後會進行A輪融資。

他又指出，培植微藻比種植一般農作物大幅節省用水量、時間和地方，產出高得多。根據外國的研究數據，若將1公頃面積用來培植微藻，每年可吸收40噸二氧化碳，有助全球減排。此外，業界中長期需要取得突破，從微藻粉提煉出各種有效成分，因為按用途分別使用成分，較划算和有效。現時，從深海微藻提煉出來的蝦紅素，是國際市場上最成熟、產量最大的微藻提煉產品之一。但很多有效成分未有成熟提煉技術，包括植物蛋白質等。希望和生物科技公司合作，研究出具成本效益的提煉技術。