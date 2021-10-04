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啟德隧道行政大樓沉降超標 全面停工

【明報專訊】路政署於昨晚深夜發稿，公布中九龍幹線項目、鄰近啟德隧道行政大樓旁的輔助道路監測點，錄得超逾預設停工指標（25毫米）的沉降，署方按機制指令承建商全面停工及作評估。

路政署昨表示，於接獲報告後，已派員視察工地附近的啟德隧道、啟德隧道行政大樓及周邊構築物及公用設施。據昨監測數據，鄰近工地公眾設施亦錄得低於預設預警指標（10毫米）的輕微沉降，而啟德隧道行政大樓則沒有錄得超逾預設停工指標的沉降。承建商委託獨立檢測顧問檢查及評估，確認目前有關設施的結構及運作安全，而署方已安排承建商進行加固，包括以灌漿方法改善鄰近地質情況，稱沉降情況趨穩定。

承建商確認結構安全

路政署指，會繼續聯同承建商及駐工地工程人員密切監測情況，並要求承建商制訂相關緩解措施，採取減少對構築物及公用設施影響的施工方法。署方在接獲承建商的緩解措施方案及復工要求後，會嚴格審批有關建議。

據路政署資料，今次涉事的是中九龍幹線項目下建造行政大樓及通風大樓，以及安裝道路網絡機電工程，總承建商為金門建築有限公司，該工程合約總價為56.7億元，去年6月動工，料2027年完工。

工程師：或打樁震動引致

資深土木工程師倪學仁指不排除涉事工程打樁期間，令地面震動，或打樁時因翻起周遭泥土令土壤流失，導致沉降超標。他指初步超標可透過灌漿控制沉降情況，但若沉降仍未妥善處理，屆時承建商或需改變施工方案。

相關字詞﹕路政署

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