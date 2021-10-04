警方續打擊走私 查逾百海上黑點設70路障

全方位堵截運輸鏈收入來源

警方上周六凌晨展開「揮軍」行動，配合海上執法及其他情報主導，從多方面打擊走私活動，包括搜查走私黑點和懷疑儲存走私物品倉庫，截查可疑人物。另外，五大總區相關部門於全港逾70處地點設路障，截查可疑車輛及運載的貨物，從而堵截走私運輸鏈。

昨晚約8時，港島總區交通部在東喜道近筲箕灣避風塘設路障截查途經車輛，警員亦檢查貨車運載的貨物。截至昨傍晚，水警總區聯同各警區及分區共巡查37個船塢、船廠，63個海上走私黑點，截查28艘船，沒發現走私相關活動。

查37船塢28艘船沒發現

有組織及三合會罪案調查科統籌代號「犁庭掃穴」行動，截至昨晚8時，巡查海上走私黑點111次，截查47艘船。另外，探員巡查各類娛樂場所共125次，以涉嫌干犯黑社會活動拘捕7男5女。警方於多個卸貨區及食品批發市場附近設置路障截查可疑車輛，檢查車上貨物及檢視貨物清單。兩名分別為19及29歲男子涉嫌參與海上走私活動被捕，由探員帶署扣查。