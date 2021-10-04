房協設無障礙示範屋 推動安老

政府統計處估算本港60歲或以上長者佔整體人口比例，將由今年27%增至2051年40%。然而不少住宅興建時未預留空間供改裝，例如不便輪椅出入、或家居設備不便長者使用等。房協行政總裁陳欽勉表示，房協去年委託顧問研究於轄下3類住宅，包括出租單位、資助出售單位及「長者安居樂」內，引入長者友善的無障礙設計及家居設備，以及如何在規劃階段加入「可改動設計」元素。有關研究已完成，房協按顧問初步建議，在觀塘設立5款採用長者友善家居設計的模擬單位。

方圓1.5米空間方便輪椅

趟門具自動關門功能

房協（物業策劃及發展）總經理曾德明表示，加入長者友善設計的單位，均會在廚房、浴室、客廳提供直徑1.5米長的方圓空間，方便輪椅360度轉動；廚房煮食爐工作枱面下亦預留650毫米的膝部空間，便利輪椅人士煮食。睡房、浴室及廚房亦可因應需要，安裝具自動關門功能的趟門，取代常用的掩門；至於窗口則可安裝旋轉式把手（見圖一），以便長者透過扭動把手輕鬆開關窗戶。浴室亦配置可調校高度的洗手盆，並加設扶手，以減低長者跌倒風險。

設計方便改動成長者單位

曾德明稱規劃單位時，亦可透過開則配合，設計上預留空間成為「可改動設計」單位，住戶可因應年紀增長，將單位改裝為長者宜居單位，例如可在廚房預留空間，住戶毋須改動牆身下，改裝為無障礙廚房等。他續指，即使引入通用及無障礙設計，單位面積亦不需大幅增加，以房協1至2人出租單位為例，內部面積一般約21平方米，加入相關設計後，亦只增至22.8平方米，主要廚廁空間增大；而3至4人單位面積幾近毋須增加。

陳欽勉表示，以新建的明華大廈第1期重建項目為例，目前約2.5%單位引入無障礙設計，約三分之一屬「可改動設計」，房協正考慮未來資助房屋進一步應用長者友善概念。