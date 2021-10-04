女子涉用假安心出行被捕 查餐廳無牌賣酒揭發 涉使用虛假文書

另4男2女沒用安心App遭票控

尖沙嘴分區雜項調查隊聯同衛生署控煙酒辦公室人員前晚聯合巡查，發現寶勒巷一間餐廳懷疑無牌賣酒，並檢獲約330支啤酒，總值約1.2萬元。警方發現餐廳4男2女顧客，年齡介乎23至60歲，沒有使用安心出行，遂向他們發出告票。

店主涉違599F兼無牌賣酒被捕

涉事餐廳的男負責人及男職員，分別涉無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及無牌售賣酒類飲品被捕，男負責人同時因無確保場內顧客掃描安心出行，另涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被拘捕，所有被捕人現正被扣查。

警方另發現一名22歲女子懷疑使用虛假安心出行App，涉嫌使用虛假文書被捕，由警方帶署扣查，被捕女子同時亦遭票控。據悉，被捕女子出示的安心出行界面與正版App有異，繼而被揭發懷疑使用虛假程式，她報稱程式由朋友代為安裝。警方發言人強調，使用虛假文書屬嚴重罪行，呼籲市民切勿使用任何虛假安心出行流動應用程式或提供虛假資料。

早前網上有帖文稱開發了偽冒安心出行的網站，使用者按指示儲存相關網站到手機主畫面後，其界面與正版安心出行App相似，惟使用時需手動輸入地址。當時帖文聲明設計該網站目的只為「討論相關技術」，並非鼓勵市民使用。

界面與正版App有異

稱程式由朋友代安裝

政府資訊科技總監辦公室曾多次發文稱，有網站偽冒安心出行，情况日趨嚴重，強調製造或使用有關偽冒程式有可能觸犯法例，而登入或使用來歷不明的網站或應用程式會構成網絡安全及私隱外泄風險，已將所有懷疑偽冒網站及流動應用程式交警方跟進。安心出行流動應用程式至昨日的下載量約568萬次，約9.5萬個公私營場地參與計劃，當中私營場所約7.5萬個。