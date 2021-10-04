十四五規劃 港珠澳橋研變雙Y駁深圳

建設前曾爭議駁深圳否

港珠澳大橋是粵港澳三地合作共建的跨海通道，跨越伶仃洋，目前東接香港，西接珠海和澳門，總長約55公里，籌備和建設歷時15年，2018年10月開通營運。《規劃》提到要更好發揮港珠澳大橋作用，當中一句「研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道」，意味港珠澳大橋或從「單Y」變「雙Y」。

港珠澳大橋建設前，曾有「單Y方案」和「雙Y方案」之爭。「雙Y」指港珠澳大橋東邊連接香港和深圳，西邊連接珠海和澳門；「單Y」即西邊連接珠海和澳門，東邊僅連接香港，也是最終採用方案。

深圳創新發展研究院曾於2017年發布的《關乎未來深港跨境交通發展的十大建議》中提到，「爭取港珠澳大橋『單Y』變『雙Y』，提高大橋經濟、社會效益」。該研究院認為，「單Y」方案下，港珠澳大橋被認為是一座將深圳「排除在外」、「與深圳人民關係不大」的橋，指沒連接深圳的港珠澳大橋，「未來將是一座空橋」，使用率低下。該研究院建議，應補上原來缺掉的「Y」，增加一條深港跨境通道，對加強深圳同珠江西岸珠海、澳門的合作都有長遠的意義。