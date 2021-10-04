譚耀宗：23條立法料明年上半年可完成

【明報專訊】全國人大常委譚耀宗昨日在商台節目《政好星期天》表示，就《基本法》23條立法工作，他估計明年上半年可以完成。譚耀宗在節目後稱，無與保安局長討論過23條立法，純是自己估計何時可以做到。對於23條立法時間表、有否公眾諮詢等，保安局發言人回覆本報稱，特區政府一直推行23條立法相關工作，包括研究2003年時草案及國家安全法律研究。發言人稱會小心推展，包括做好解說和諮詢，期望下個立法會期全速推展有關立法工作。
保安局：期望下個會期全速推展
民建聯主席李慧琼稱，社會已對23條立法有長期討論，被問政府能否短時間內完成公衆諮詢，她沒正面回應，僅強調這不是新議題。
譚耀宗昨表示，不同意有言論稱政府推動23條立法「愈收愈緊」，強調《港區國安法》和23條立法都不影響普通市民。他解釋，《港區國安法》已實施，現時有為23條立法的基礎，但現屆立法會會期至10月30日中止運作，無足夠時間完成，新一屆立法會上任後在明年上半年有數個月時間，他希望明年上半年能完成工作。
至於為23條立法是否下屆特首人選的重要指標，譚耀宗稱無論誰人參選特首，都有憲制責任就23條立法。
李慧琼昨回應稱，23條立法是憲制責任，社會已有長期討論，特別是《港區國安法》落實後，香港的國安意識有所提高，市民理解完善國安配套有迫切性。她稱，有信心港府會就立法做準備，負責的官員會適時公布詳情並與社會討論。
立法會前主席曾鈺成昨出席公開活動時表示，政府已就23條立法展現決心，預計法案在立法會獲得支持的機會很高，但無法估計何時會完成立法。
譚：不接受一國兩制 離港不奇
另外，譚耀宗於電台節目被問到港人移民增加，他說，如市民完全不接受「一國兩制」，選擇離開香港並不奇怪，但到外國也未必會有好的生活環境，又稱市民離港不時發生，特別是社會經過衝擊動盪後，加上英國近期放寬移民政策。他說，1997年之前都有很多人離開香港，但事隔數年回流，反映市民來去自由。
他認為，香港實施國安法和完善選舉制度後，本港「一國兩制」逐漸返回正軌，未來亦會發揚光大，相信對解決台灣問題有促進作用。他說基本法列明「一國兩制」50年不變，但不代表之後一定會改變，相信中央在適當時候會處理。