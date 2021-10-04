民建聯10招冀15年內解決劏房 李慧琼籲發展商再捐地

倡年建3萬公屋單位

增過渡屋至5萬伙

民建聯宣布成立逾30名成員的「告別劏房行動」，推動港府制訂解決劏房問題路線圖， 並納入《長遠房屋策略》，爭取10至15年內不再有劏房。行動提十大倡議，包括推動政府未來10年大幅增建公屋，每年建3萬單位，預計6年內恢復申請住戶「3年上樓」。另外亦建議制訂社會房屋政策，將過渡房屋納入《長策》，並增加過渡屋到3萬至5萬伙，並邀請發展商參與。

批政府新時代下依然故我

李慧琼呼籲社會攜手解決，「特別是擁有土地的發展商，有條件可再捐地（興建過渡房屋）」；政府早前稱將建1.5萬間過渡屋，逾半土地由發展商提供。李慧琼稱劏房問題多年，「新時代下，絕不能忍受特區政府依然故我，用過去做法」，敦促將「告別劏房」納入新一份《施政報告》，批評以往政府無展示足夠決心解決房屋問題。

社協：劏房租金中位數

高租值107%

另外，社區組織協會昨公布劏房租金調查，籠屋、劏房單位實際租金遠超差餉租值，其中一間油尖旺區分間成26牀位的唐樓單位，2021至22年度差餉租值為7.44萬元，但單位該年租金收入67.32萬，較租值高逾8倍。社協8月至9月收集70個單位租金數據，以中位數計，獨立單位實際年租金較今年度差餉租值高37%，分間單位租金則高107%。

王女士一家四口居於旺角100多呎劏房，月租7800元，電費另需約1000元，地盤工丈夫月入不足兩萬，輪候公屋僅兩年多，單位租約即將屆滿，業主曾表明如疫情回穩會加租，王女士期望官員「唔好只係表面上探下你，要有真正行動」。

社協籲制定取締籠屋時間表

社協副主任施麗珊促政府規管劏房起始租金，規定出租分間單位後年租金收入不能高於租值120%，日後應每兩年檢討劏房租管條例。她稱，籠屋不人道但不能「一聲令下閂晒」，籲制定取締時間表，並加快增建公屋及過渡屋。