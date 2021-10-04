中聯辦副主任：北區可成新經濟中心 何靖上周新界北「調研」 籲積極開發融入灣區

籲把握創新科技中心機遇

對中聯辦主任駱惠寧等中聯辦官員近日落區探訪，全國人大常委譚耀宗昨於電台節目稱相信有兩層意思，包括更深入了解基層，及起帶頭作用推動社會關注基層。對特區官員過往是否做得不夠，要中聯辦親自出馬，他憶述推出高官問責制後，他所屬的民建聯亦曾要求官員多落區接觸市民，政府答允，但官員後來或因忙碌「冇做到或者做得唔多。」

繼駱惠寧上周四探訪基層、副主任陳冬到農莊了解青年創業，中聯辦昨發稿，何靖同日到新界北就未來發展調研，文章開首稱，「中聯辦不僅重視社會各界代表性人士意見，更重視直接聽取基層市民呼聲」。

訪蓮塘落馬洲

稱港融入灣區勢在必行

何靖分別探訪蓮塘口岸附近的香園圍鳳凰湖村，又到落馬洲口岸區，並於落馬洲警署眺望正施工的皇崗口岸和河套區。他稱，香港融入大灣區勢在必行，新界北有非常重要的經濟、戰略價值，只要抓住機遇，積極開發建設，新界北完全有可能成為香港新的經濟中心，提出做好新界北整體規劃，更好融入大灣區發展大局。

指探圳發展很快

港需加快步伐有效對接

何靖說深圳發展速度很快，香港需要加快發展步伐，爭分奪秒，才能充分發揮大灣區建設核心引擎作用。他稱新界北優勢明顯、經濟價值突出，需在「更高站位上通盤規劃」，既考慮區域功能、產業布局，也要與大灣區整體規劃「有效對接」，促使深港兩地產業及人才匯集、優勢融合，實現跨越式發展，「發揮1+1>2效應」。

提出發展新界北的民建聯劉國勳表示，新界北大量土地有望成為未來主要土地供應來源，是改善住宅供應短缺的好地方，稱「中央重視新界北的發展，令人振奮及鼓舞」。