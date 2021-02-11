商會加日薪卻加鐘惹不滿 工聯「不帶領罷工但聲援」 紮鐵工潮領頭人：若非職工盟介入 只能硬食

職工盟接載地盤工聲援 設罷工基金

2007年，香港經濟復蘇，工人爭取薪金回到九七前水平（日薪900至1000元），工聯會關聯的「香港建造業扎鐵職工會」7至8月與「扎鐵商會」商討薪酬調整，商會否決由日薪約600至700元（8.5小時工作）增加至950元（8小時）的方案。黃惠民憶述，8月初，土瓜灣靠背壟道地盤貼出告示，日薪加30至50元，但工時增加15分鐘，「即你加的人工要在我工時補番」，工友不滿，發起罷工，並要求工聯會支援，對方回覆「不帶領罷工但聲援」，有人向其他工會求援。黃惠民於罷工第二日到現場，職工盟派6輛旅遊巴接載其他地盤工人聲援，其後每日集會，均逾千人。

黃惠民說，職工盟介入後，李卓人等工會成員於不同時段調整策略：帶領工人接受傳媒訪問喚起社會關注，再成立「罷工基金」支援工友，「數小時已籌得30萬元」；接近9月，部分工友因子女開學，有經濟壓力要到地盤開工，罷工工友不滿，到地盤封鎖入口，李卓人勸阻：「既是考慮到工友生計，亦不想我們和警察及工友衝突。」黃惠民說，李卓人凡事均與工人商量，「熟悉行內用語，學得好快」，但「堅持說自己學不懂講粗口」。

工潮逾6周，勞資雙方終在9月中、第七次會商定紮鐵工人日薪加至860元、工作8小時。事後工友成立「紮鐵業團結工會」，成為職工盟屬會，每年的工資調整，商會需分別與工聯會及新工會商討。黃惠民說，其後爭取將每年8月調薪改至5月，冀五一勞動節帶給工友好消息，但工聯會當年仍堅持8月才宣布調薪，「工友問我是否一年加兩次，我叫他們問工聯會」。

「裝備自己 時機成熟再起步」

對職工盟解散，黃惠民形容是勞工界重大打擊，認為現時工會「不知何時會踩線」，勸勉打工仔「只能多了解自己權益、裝備自己，待時機成熟再重新起步」。

（工盟解散）