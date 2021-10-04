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因工運結緣 夫婦為勞權奔走大半生 隔窗告知李卓人解散 娥姐：他沒言對錯

【明報專訊】職工盟醞釀解散之際，有份創會的秘書長李卓人正在獄中。既是夫妻，亦是工運戰友，鄧燕娥探監隔着玻璃窗告訴丈夫解散消息時，五味紛陳。「那是我們生命中很重要的部分，沒想過親手帶大的生命會突然消失於面前，我想不是很多人會有這種傷痛。」娥姐停了半晌後緩緩說，「我只想過它會生生世世繼續下去，一直推進人類歷史前行。」

「沒想到親手帶大的生命消失於面前」

雖然早知職工盟曾商討去留，但娥姐收到執委來電告知解散決定，還是難以置信。李卓人在獄中正寫回憶錄，還未寫到職工盟那一頁，職工盟便要解散，兩人不無震驚，卻無法在身旁分擔傷痛。娥姐說，丈夫沒談論解散是對或錯，自知不掌握外面情况，兩人都相信執委的決定。

兩人1982年相識於為爭取工人權益的基督教工業委員會，3年後結婚，1990年創立職工盟，走過人生、工運的高高低低。經歷36年婚姻，身負多案的李卓人今年首度入獄，留下娥姐在外奔波。娥姐說，不會去想丈夫面臨刑期多長，會一直等他出獄。兩人愛女在英國工作，無奈疫下因檢疫期長，難以返港，如今她每周傳電郵予娥姐，由娥姐代筆寄信予父親。

「蒙兆達很辛苦，但一直堅持着」

一切離散來得突然，與娥姐情同師徒、2011年接棒的蒙兆達（阿達）上月緊急離港及辭任，留下一句「一種強大力量，逼使我必須在總幹事和爸爸兩個身分之間，作出痛苦和無奈的抉擇」。阿達是娥姐任總幹事時首個聘請的員工，她說初期對工會感興趣的人不多，難得遇到有心人應徵，結果阿達中大畢業後，這份工做足26年。娥姐嘆道，知道阿達身為父親或總幹事，承受很大壓力，曾聽他訴說受威嚇，妻女在外國生活不適應，「他講過自己很辛苦，但從沒說過要解散職工盟，一直堅持着」，相信最後離開、解散，都是迫不得已。在她眼中，阿達對原則、理念很執著，「慶幸工盟曾經有這些人」，才成就了職工盟。

（工盟解散）

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