公院AI分析肺片篩重症 流程加快兩三倍

醫管局現有10間急症室使用AI系統，局方擬本月底推廣至轄下所有急症室，並冀將技術拓展至髖關節及腦部掃描影像。

一天可察異常 擬月底推廣至急症室

醫管局每年有逾300萬人次接受X光檢查，當中六成是肺部X光，醫生以往會按病人照X光的先後次序，檢查X光片及寫報告。醫管局使用逾7000張肺片，訓練AI系統辨識肺部影像的異常，如有陰影或花白等，篩出有異常的病人，以紅色標示，提醒醫生優先檢查該病人的肺片，及早察覺潛在肺部病變患者，安排提早覆診及進一步檢查。

今年初起門診試行 準確度近九成

系統2017年曾作為期半年的模擬測試，共測試逾4200張X光片，今年1至8月在所有普通科門診試行，分析逾32,500張肺片，準確度近九成。

王補充，異常的組織可能被心臟等器官遮蓋，故X光檢查未能發現所有肺部異常情況，未來希望訓練系統辨識肺部有多少成異常，更精準篩出情況較嚴重的患者。

年內擬設新系統 辨髖關節X光片

醫管局總行政經理（醫療信息）彭育華指，前年底起訓練新系統，篩查髖關節X光片，擬今年內試行；亦希望日後發展腦部掃描影像的篩查系統，加快治理中風等長者常見的疾病。