港聞

港聞二

中二新課本 港英負面史「拆細」詳述 專章談歧視政策 教師：與昔表述相若

【明報專訊】初中歷史科新課程本學年推展至中二，本報發現新書談港英政府早期管治時（1842年至19世紀末），港英政府負面描述的相關課文比舊書詳盡，包括分拆新章節敘述當時英國指示港府決策、港督擁極大權力、高官議員幾乎由英人擔任等；有新書亦增加篇幅列舉港英政府早期歧視華人的措施。不過新書亦正面評價港英政府，例如奠定本港法治基礎、確立日後政府架構。有歷史科教師稱，過往一直教授相關內容，新書則將有關部分「拆細」，而內容客觀，「不覺得表述上有額外的事加上去」。

明報記者 黃焯謙

教局：架構不同 比較無意義

教育局回覆稱，新課程無論在課程設計、組織和架構，以至學習內容與舊課程均有不同，故「將新舊版課本作片面的比較毫無意義」。局方指，課本送審過程中當局按課程宗旨和目標，給予出版社專業優化建議，惟具體課文內容、文句、圖片以至版面編排等修訂，全由出版社自行決定。

今年兩間出版社按新課程推出的中二歷史書，均新增章節講述早期港英管治特色（見表）。其中齡記出版有限公司《新漫遊世界史》（2下）提出4要點，橫跨4頁，涉英國直接指示港府決策；港督擁有極大權力，「所有官員和平民必須服從他的命令」；英國人壟斷管治，港督和主要官員一律是英人等。舊課本則僅以百多字篇幅指「總督獨攬大權」；議員高官由外籍人士擔任，華人無參政權等。

歧視措施 舊書僅提華人不可住半山

該書新增兩條有關早期殖民管治「歷史資料題」，其一名為「港督是上帝？」題目提供3項資料分別指《英皇制誥》確立港督各種職權；前港督軒尼詩曾要求解禁華人出入博物館和圖書館，但遭拒絕；以及前港督葛量洪稱在英國殖民地「總督權力僅次於上帝」。題目問學生港督有何權力、是否認同葛量洪對港督地位評價等。

另一新書、雅集出版有限公司《歷史旅程─新課題系列》（二下）涉港英早期管治內容同有類似改動，該書亦增篇幅談當局對華人的高壓政策，包括實行嚴格監控，警察可隨時搜查華人住宅，逮捕可疑華人；法院審案持雙重標準，歐籍人士多獲包庇輕判，華人則判刑較重；訂明華人出入公共場所限制等。舊書談歧視措施時僅提一例，指太平山頂一帶劃為非華人住宅區，沒有港督特准的華人不得居住。

增正面評價：確立政法制度

不過該書同時新增內容，正面評價港英政府，指其以港督為核心領導，設議政局及定例局，確立日後港府架構雛形；英治下香港設獨立司法機關、陪審團可參與審訊，為現代香港法治奠下基礎。雅集回覆本報查詢稱，教科書按教育局課程指引編寫，不便評論個別課綱內容。

教師：一向正負兩邊都講

歷史科教師張往說，以往教師教授港英政府早期管治時，「兩邊都講，高壓或懷柔、（港府）吸納少數華人精英，這些課程內容老生常談」，新書只是將內容仔細分拆。他覺得新版內容「大體上可以，用不同角度去看，亦嘗試講現時（法治、政治）制度亦源於當年殖民政府建立」；「事實當然是大部分（官員及議員）屬委任、由英國人擔任，這講法無不妥」。

教育局稱，歷史教育宗旨之一是使學生學習以公正持平、設身處地的態度，從不同角度審視過去發生的事件。局方稱，出版社應確保課本內容及選材符合課程宗旨和目標，敘述歷史事件時應採取客觀、持平及專業態度，及提供不同角度；讓學生掌握相關的知識和技能，同時培育學生的正面價值觀和態度。

相關字詞﹕殖民 教科書 教育局 初中 港英 課程 歷史科

上 / 下一篇新聞

許樹昌：內地憂港出院條件 通關或須電話實名
許樹昌：內地憂港出院條件 通關或須電話實名
默沙東口服新冠藥 許樹昌稱適合長者服用
默沙東口服新冠藥 許樹昌稱適合長者服用
聶德權稱長者接種率低 內地對港抗疫信心將打折扣
聶德權稱長者接種率低 內地對港抗疫信心將打折扣
羅致光指抵港菲傭4.3%確診 「數字非常高」
羅致光指抵港菲傭4.3%確診 「數字非常高」
政總拆水馬 李家超：香港回復安全常態
政總拆水馬 李家超：香港回復安全常態
殖民史須灌輸國安 教師料課堂結論上滿足要求
殖民史須灌輸國安 教師料課堂結論上滿足要求
公院AI分析肺片篩重症 流程加快兩三倍
公院AI分析肺片篩重症 流程加快兩三倍
大灣區GBA專題：又社媒又帶貨又短片 北上娛人：日日學嘢
大灣區GBA專題：又社媒又帶貨又短片 北上娛人：日日學嘢
「已喚醒工人」 鄧燕娥信職工盟31年無白費
「已喚醒工人」 鄧燕娥信職工盟31年無白費
因工運結緣 夫婦為勞權奔走大半生 隔窗告知李卓人解散 娥姐：他沒言對錯
因工運結緣 夫婦為勞權奔走大半生 隔窗告知李卓人解散 娥姐：他沒言對錯
商會加日薪卻加鐘惹不滿 工聯「不帶領罷工但聲援」 紮鐵工潮領頭人：若非職工盟介入 只能硬食
商會加日薪卻加鐘惹不滿 工聯「不帶領罷工但聲援」 紮鐵工潮領頭人：若非職工盟介入 只能硬食
中聯辦副主任：北區可成新經濟中心 何靖上周新界北「調研」 籲積極開發融入灣區
中聯辦副主任：北區可成新經濟中心 何靖上周新界北「調研」 籲積極開發融入灣區
民建聯10招冀15年內解決劏房 李慧琼籲發展商再捐地
民建聯10招冀15年內解決劏房 李慧琼籲發展商再捐地
譚耀宗：23條立法料明年上半年可完成
譚耀宗：23條立法料明年上半年可完成
十四五規劃 港珠澳橋研變雙Y駁深圳
十四五規劃 港珠澳橋研變雙Y駁深圳
女子涉用假安心出行被捕 查餐廳無牌賣酒揭發 涉使用虛假文書
女子涉用假安心出行被捕 查餐廳無牌賣酒揭發 涉使用虛假文書
房協設無障礙示範屋 推動安老
房協設無障礙示範屋 推動安老
警方續打擊走私 查逾百海上黑點設70路障
警方續打擊走私 查逾百海上黑點設70路障
行車天橋中間殺出 兩漢捱撞
行車天橋中間殺出 兩漢捱撞
啟德隧道行政大樓沉降超標 全面停工
啟德隧道行政大樓沉降超標 全面停工
港微藻科技企業 獲北美創投入股
港微藻科技企業 獲北美創投入股
微藻具高湯「鮮味」未能煮出肉味
微藻具高湯「鮮味」未能煮出肉味
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】CY藉姦殺案諷英 羅冠聰接招 「中國都有一籮問題 只是人民被蒙鼓裏」
【Emily】CY藉姦殺案諷英 羅冠聰接招 「中國都有一籮問題 只是人民被蒙鼓裏」
【Emily】警隊拋書包講甘地 梁柏堅：放咗戴耀廷先講啦
【Emily】警隊拋書包講甘地 梁柏堅：放咗戴耀廷先講啦
【Emily】公民黨陳珮明 辭沙田區議員
【Emily】公民黨陳珮明 辭沙田區議員
【Emily】何秀蘭牆內鑽研車衣 手術袍90分鐘起貨
【Emily】何秀蘭牆內鑽研車衣 手術袍90分鐘起貨
【Emily】李家超同學生講古 學堂操到阿媽唔認得
【Emily】李家超同學生講古 學堂操到阿媽唔認得
【Emily】發展局常秘林世雄榮休 起汀九橋最難忘
【Emily】發展局常秘林世雄榮休 起汀九橋最難忘