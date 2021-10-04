中二新課本 港英負面史「拆細」詳述 專章談歧視政策 教師：與昔表述相若

明報記者 黃焯謙

教局：架構不同 比較無意義

教育局回覆稱，新課程無論在課程設計、組織和架構，以至學習內容與舊課程均有不同，故「將新舊版課本作片面的比較毫無意義」。局方指，課本送審過程中當局按課程宗旨和目標，給予出版社專業優化建議，惟具體課文內容、文句、圖片以至版面編排等修訂，全由出版社自行決定。

今年兩間出版社按新課程推出的中二歷史書，均新增章節講述早期港英管治特色（見表）。其中齡記出版有限公司《新漫遊世界史》（2下）提出4要點，橫跨4頁，涉英國直接指示港府決策；港督擁有極大權力，「所有官員和平民必須服從他的命令」；英國人壟斷管治，港督和主要官員一律是英人等。舊課本則僅以百多字篇幅指「總督獨攬大權」；議員高官由外籍人士擔任，華人無參政權等。

歧視措施 舊書僅提華人不可住半山

該書新增兩條有關早期殖民管治「歷史資料題」，其一名為「港督是上帝？」題目提供3項資料分別指《英皇制誥》確立港督各種職權；前港督軒尼詩曾要求解禁華人出入博物館和圖書館，但遭拒絕；以及前港督葛量洪稱在英國殖民地「總督權力僅次於上帝」。題目問學生港督有何權力、是否認同葛量洪對港督地位評價等。

另一新書、雅集出版有限公司《歷史旅程─新課題系列》（二下）涉港英早期管治內容同有類似改動，該書亦增篇幅談當局對華人的高壓政策，包括實行嚴格監控，警察可隨時搜查華人住宅，逮捕可疑華人；法院審案持雙重標準，歐籍人士多獲包庇輕判，華人則判刑較重；訂明華人出入公共場所限制等。舊書談歧視措施時僅提一例，指太平山頂一帶劃為非華人住宅區，沒有港督特准的華人不得居住。

增正面評價：確立政法制度

不過該書同時新增內容，正面評價港英政府，指其以港督為核心領導，設議政局及定例局，確立日後港府架構雛形；英治下香港設獨立司法機關、陪審團可參與審訊，為現代香港法治奠下基礎。雅集回覆本報查詢稱，教科書按教育局課程指引編寫，不便評論個別課綱內容。

教師：一向正負兩邊都講

歷史科教師張往說，以往教師教授港英政府早期管治時，「兩邊都講，高壓或懷柔、（港府）吸納少數華人精英，這些課程內容老生常談」，新書只是將內容仔細分拆。他覺得新版內容「大體上可以，用不同角度去看，亦嘗試講現時（法治、政治）制度亦源於當年殖民政府建立」；「事實當然是大部分（官員及議員）屬委任、由英國人擔任，這講法無不妥」。

教育局稱，歷史教育宗旨之一是使學生學習以公正持平、設身處地的態度，從不同角度審視過去發生的事件。局方稱，出版社應確保課本內容及選材符合課程宗旨和目標，敘述歷史事件時應採取客觀、持平及專業態度，及提供不同角度；讓學生掌握相關的知識和技能，同時培育學生的正面價值觀和態度。