港聞

港聞一

政總拆水馬 李家超：香港回復安全常態

【明報專訊】反修例運動期間一度成為示威者攻擊目標的政府總部，兩年來外圍堆滿水馬。政府前晚（2日）起陸續清走圍繞政總一帶的水馬，曾受攻擊的立法會及紀律部隊宿舍昨仍有水馬佈防。政務司長李家超昨發表網誌，表示政府總部回復原貌，象徵香港安全、穩定和信心，又表示即將移除其他地方的水馬，稱香港已全面回復安全常態。

黃大仙「警宿」仍設水馬 中聯辦警察返營站崗

多架貨車及多名工人前晚約10時，於政府總部外的添華道及添美道逐一將水馬及鐵欄運走。工人先以剷車將逾兩米高的水馬推翻，其後放走水馬內的水，及後用板車、剷車等將水馬搬上貨車後運走。工人又使用吊臂車，將拆走的鐵欄吊上貨車，其間數名警員在場。本報記者昨日所見，前年7月1日被示威者攻擊及進入的立法會大樓外，以及添美道近龍和道迴旋處一帶仍置有鐵欄及水馬；同樣於示威中遭攻擊的黃大仙紀律部隊宿舍外仍設有「水馬陣」，居民及車輛仍需循水馬相連的鐵閘進出。於西環中聯辦大樓正門外花槽一帶亦不見水馬，但有警察返營站崗。

政務司長李家超昨發表網誌，指出政府總部昨已回復原貌，外圍水馬移除，「展示香港原有的安全面貌」，又稱政府總部是管治核心標誌，再展安全面貌象徵香港安全、穩定和信心，其他地方亦會即將移除水馬。他以2019年國慶日多區出現「暴動，襲擊及破壞」作對比，稱市民今年國慶日「在興奮和鼓動人心的氣氛下渡過」。

李家超表示，政府自年初至今美化約200個道路構築物和約1萬支燈柱，為社區帶來新氣象並創造近300個臨時職位，紓緩失業，又指出《港區國安法》立竿見影，「破壞和反動力量全面減退，外部勢力不敢公然插手破壞香港」，香港安全和穩定得以恢復，以及市民生活回復正常。他又表示，「愛國者治港」原則讓立法會回復理性，「不再成為外國代理人癱瘓或顛覆政府的工具」，指出今屆立法會預期通過的法例有40多條，是過去每年平均20條的一倍，而財委會通過的撥款可達2800億元，對香港的建設、發展和就業產生重要作用。

相關字詞﹕國安法

上 / 下一篇新聞

許樹昌：內地憂港出院條件 通關或須電話實名
許樹昌：內地憂港出院條件 通關或須電話實名
默沙東口服新冠藥 許樹昌稱適合長者服用
默沙東口服新冠藥 許樹昌稱適合長者服用
聶德權稱長者接種率低 內地對港抗疫信心將打折扣
聶德權稱長者接種率低 內地對港抗疫信心將打折扣
羅致光指抵港菲傭4.3%確診 「數字非常高」
羅致光指抵港菲傭4.3%確診 「數字非常高」
中二新課本 港英負面史「拆細」詳述 專章談歧視政策 教師：與昔表述相若
中二新課本 港英負面史「拆細」詳述 專章談歧視政策 教師：與昔表述相若
殖民史須灌輸國安 教師料課堂結論上滿足要求
殖民史須灌輸國安 教師料課堂結論上滿足要求
公院AI分析肺片篩重症 流程加快兩三倍
公院AI分析肺片篩重症 流程加快兩三倍
大灣區GBA專題：又社媒又帶貨又短片 北上娛人：日日學嘢
大灣區GBA專題：又社媒又帶貨又短片 北上娛人：日日學嘢
「已喚醒工人」 鄧燕娥信職工盟31年無白費
「已喚醒工人」 鄧燕娥信職工盟31年無白費
因工運結緣 夫婦為勞權奔走大半生 隔窗告知李卓人解散 娥姐：他沒言對錯
因工運結緣 夫婦為勞權奔走大半生 隔窗告知李卓人解散 娥姐：他沒言對錯
商會加日薪卻加鐘惹不滿 工聯「不帶領罷工但聲援」 紮鐵工潮領頭人：若非職工盟介入 只能硬食
商會加日薪卻加鐘惹不滿 工聯「不帶領罷工但聲援」 紮鐵工潮領頭人：若非職工盟介入 只能硬食
中聯辦副主任：北區可成新經濟中心 何靖上周新界北「調研」 籲積極開發融入灣區
中聯辦副主任：北區可成新經濟中心 何靖上周新界北「調研」 籲積極開發融入灣區
民建聯10招冀15年內解決劏房 李慧琼籲發展商再捐地
民建聯10招冀15年內解決劏房 李慧琼籲發展商再捐地
譚耀宗：23條立法料明年上半年可完成
譚耀宗：23條立法料明年上半年可完成
十四五規劃 港珠澳橋研變雙Y駁深圳
十四五規劃 港珠澳橋研變雙Y駁深圳
女子涉用假安心出行被捕 查餐廳無牌賣酒揭發 涉使用虛假文書
女子涉用假安心出行被捕 查餐廳無牌賣酒揭發 涉使用虛假文書
房協設無障礙示範屋 推動安老
房協設無障礙示範屋 推動安老
警方續打擊走私 查逾百海上黑點設70路障
警方續打擊走私 查逾百海上黑點設70路障
行車天橋中間殺出 兩漢捱撞
行車天橋中間殺出 兩漢捱撞
啟德隧道行政大樓沉降超標 全面停工
啟德隧道行政大樓沉降超標 全面停工
港微藻科技企業 獲北美創投入股
港微藻科技企業 獲北美創投入股
微藻具高湯「鮮味」未能煮出肉味
微藻具高湯「鮮味」未能煮出肉味
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】CY藉姦殺案諷英 羅冠聰接招 「中國都有一籮問題 只是人民被蒙鼓裏」
【Emily】CY藉姦殺案諷英 羅冠聰接招 「中國都有一籮問題 只是人民被蒙鼓裏」
【Emily】警隊拋書包講甘地 梁柏堅：放咗戴耀廷先講啦
【Emily】警隊拋書包講甘地 梁柏堅：放咗戴耀廷先講啦
【Emily】公民黨陳珮明 辭沙田區議員
【Emily】公民黨陳珮明 辭沙田區議員
【Emily】何秀蘭牆內鑽研車衣 手術袍90分鐘起貨
【Emily】何秀蘭牆內鑽研車衣 手術袍90分鐘起貨
【Emily】李家超同學生講古 學堂操到阿媽唔認得
【Emily】李家超同學生講古 學堂操到阿媽唔認得
【Emily】發展局常秘林世雄榮休 起汀九橋最難忘
【Emily】發展局常秘林世雄榮休 起汀九橋最難忘