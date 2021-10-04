政總拆水馬 李家超：香港回復安全常態

黃大仙「警宿」仍設水馬 中聯辦警察返營站崗

多架貨車及多名工人前晚約10時，於政府總部外的添華道及添美道逐一將水馬及鐵欄運走。工人先以剷車將逾兩米高的水馬推翻，其後放走水馬內的水，及後用板車、剷車等將水馬搬上貨車後運走。工人又使用吊臂車，將拆走的鐵欄吊上貨車，其間數名警員在場。本報記者昨日所見，前年7月1日被示威者攻擊及進入的立法會大樓外，以及添美道近龍和道迴旋處一帶仍置有鐵欄及水馬；同樣於示威中遭攻擊的黃大仙紀律部隊宿舍外仍設有「水馬陣」，居民及車輛仍需循水馬相連的鐵閘進出。於西環中聯辦大樓正門外花槽一帶亦不見水馬，但有警察返營站崗。

政務司長李家超昨發表網誌，指出政府總部昨已回復原貌，外圍水馬移除，「展示香港原有的安全面貌」，又稱政府總部是管治核心標誌，再展安全面貌象徵香港安全、穩定和信心，其他地方亦會即將移除水馬。他以2019年國慶日多區出現「暴動，襲擊及破壞」作對比，稱市民今年國慶日「在興奮和鼓動人心的氣氛下渡過」。

李家超表示，政府自年初至今美化約200個道路構築物和約1萬支燈柱，為社區帶來新氣象並創造近300個臨時職位，紓緩失業，又指出《港區國安法》立竿見影，「破壞和反動力量全面減退，外部勢力不敢公然插手破壞香港」，香港安全和穩定得以恢復，以及市民生活回復正常。他又表示，「愛國者治港」原則讓立法會回復理性，「不再成為外國代理人癱瘓或顛覆政府的工具」，指出今屆立法會預期通過的法例有40多條，是過去每年平均20條的一倍，而財委會通過的撥款可達2800億元，對香港的建設、發展和就業產生重要作用。