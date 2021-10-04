羅致光指抵港菲傭4.3%確診 「數字非常高」

羅致光昨發表網誌稱，今年初每天平均約70名外傭到港，若以4月20日開始陸續禁止各外傭來源地的航機到港，至8月9日調整外防輸入的一段時間估算，未能來港的外傭人數累積約7000至8000人。過去一個月，平均每日只有約40名外傭能完成多項登機前的要求「成功」到港，雖然不能滿足香港家庭的需要，政府仍需盡量外防病毒輸入。

稱續探討增指定檢疫設施

他又表示，處理從疫情高風險地區輸入外傭，必須如履薄冰，小心翼翼，自己每天都會查看菲律賓及印尼的疫情，留意到港外傭確診情况。他表示政府每天都會檢視外傭來源地的疫情、外傭到港後的確診情况、指定檢疫設施運作及預訂情况，同時會繼續探討增加指定檢疫設施的可行性。

香港僱傭代理協會主席張結民表示，據他了解，菲律賓政府及當地航空公司正研究採取採施，務求減低菲傭到埗後的確診比例，不過他希望菲律賓確診比例降低後，能盡快開放更多外傭的強制檢疫設施，以應付本地家庭需求。

（新冠疫情）