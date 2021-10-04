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羅致光指抵港菲傭4.3%確診 「數字非常高」

【明報專訊】政府今起重新開放竹篙灣外傭檢疫中心預約系統，檢疫中心每日接收最多50名外傭入住的名額不變。勞福局長羅致光稱，自今年8月30日至9月24日，606名抵港菲律賓外傭中有26人確診，確診比例為4.3%，形容「數字非常高」，一點都「唔簡單」，若仍有人認為要增加每天來港的外傭人數，羅表示無話可說。

羅致光昨發表網誌稱，今年初每天平均約70名外傭到港，若以4月20日開始陸續禁止各外傭來源地的航機到港，至8月9日調整外防輸入的一段時間估算，未能來港的外傭人數累積約7000至8000人。過去一個月，平均每日只有約40名外傭能完成多項登機前的要求「成功」到港，雖然不能滿足香港家庭的需要，政府仍需盡量外防病毒輸入。

稱續探討增指定檢疫設施

他又表示，處理從疫情高風險地區輸入外傭，必須如履薄冰，小心翼翼，自己每天都會查看菲律賓及印尼的疫情，留意到港外傭確診情况。他表示政府每天都會檢視外傭來源地的疫情、外傭到港後的確診情况、指定檢疫設施運作及預訂情况，同時會繼續探討增加指定檢疫設施的可行性。

香港僱傭代理協會主席張結民表示，據他了解，菲律賓政府及當地航空公司正研究採取採施，務求減低菲傭到埗後的確診比例，不過他希望菲律賓確診比例降低後，能盡快開放更多外傭的強制檢疫設施，以應付本地家庭需求。

（新冠疫情）

相關字詞﹕外傭 竹篙灣檢疫中心 羅致光

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