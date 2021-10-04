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聶德權稱長者接種率低 內地對港抗疫信心將打折扣

【明報專訊】長者接種新冠疫苗比率偏低，公務員事務局長聶德權形容現象令人擔心，強調要「急起直追」。至於本港何時才能與內地通關，聶稱，最重要是讓內地政府對香港整體抗疫、以及將來一旦爆發疫情時如何控制、追蹤和處理上有信心，如接種率不高，或長者群組接種率很低，便會對本港抗疫的信心打折扣。

增公院注射站 研流動疫苗車

聶德權昨表示，現時70歲以上人口接種率只有三成，院舍長者接種率不足一成，未來重點希望推動長者接種。他說很多長者雖想接種，但因有長期病患不知是否適合，加上部分長者因家人擔心而對打針猶豫，經諮詢醫生意見後，九成以上長者的病情穩定、適合接種，政府會安排在更多公立醫院設注射站，亦正研推行流動疫苗車的可行性。

至於社署在10間安老院舍推行先導計劃，為所有合適及不反對接種疫苗的院友打針，聶德權稱，程序與每年打流感針基本一致，如果家屬表示同意或不反對，會按照醫生評估與長者本身的意願接種。

另外，食衛局長陳肇始昨發表網誌表示，食衛局和醫療衛生基金自去年4月至今年9月共批出5.13億元撥款，支持本地大學67項針對新冠病毒的醫學研究，涉及病毒監控、預防、研發疫苗及治療等，28項的部分成果已在國際期刊刊登，項目團隊將於11月舉行的衛生醫護研討會公布研究中期結果。

（新冠疫情）

相關字詞﹕長者接㮔率 聶德權 新冠疫苗

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