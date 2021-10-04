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默沙東口服新冠藥 許樹昌稱適合長者服用

【明報專訊】美國默沙東藥廠（Merck）日前公布研發出新型冠狀病毒口服藥Molnupiravir，有助將患者入院或死亡風險減半。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，醫管局有意購入500個療程，他表示年輕人感染後病徵輕微，相信藥物適合長者或有長期病確診者服用，以減低住院率。

許樹昌昨出席無綫新聞《講清講楚》時表示，治療新冠病毒的口服藥物Molnupiravir使用方便，患者早晚服用一次，療程為期5天，病發後5天內愈早處方藥物愈好，副作用主要為腹瀉、作悶等，比例不高。Delta變種病毒患者服藥亦可減少住院率。據外電報道，藥廠發表的研究未經同儕評審。

他續稱，醫管局初步擬購500個療程，每個療程約700美元即約5500港元。他說視乎醫局希望購入多少，衛生署轄下科學委員會或要商討，如何購買才符成本效益。他舉例，美國購入療程佔人口0.5%，如醫局跟隨有關做法，涉巨額款項，要在科委會討論。

此外，中大醫學院早前進行第三針研究，9月第三周已完成接種第三針，分別有40人打科興、40人打復必泰，相信至本月第三周會有首月的抗體水平數據。團隊會長期跟進，探討第三針使用同一平台、即科興，抑或接種復必泰的效果比較好。

（新冠疫情）

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