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許樹昌：內地憂港出院條件 通關或須電話實名

【明報專訊】本港昨無新冠病毒個案，連續47日本地零確診。日前就恢復內地與香港通關到深圳參與對接會議的政府專家顧問許樹昌表示，內地提出5項防疫要求，冀本港做法「盡量貼近」，包括患者出院後須在指定處所監察14天、收緊豁免檢疫安排、增加醫護檢測頻率、使用「過關碼」及電話實名制。他稱內地與澳門用4、5個月商討，相信本港所需時間相若。

明報記者

另外，歐洲商會主席高飛接受本報專訪稱，目前香港檢疫措施令外資難派駐繼任人，政府一直無提出放寬檢疫或與內地通關明確條件，已有企業檢討是否縮小在港規模（詳見B2）。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在無綫新聞《講清講楚》表示，本港要持續清零才有條件與內地長期通關，關鍵在不可對內地帶來額外風險。內地衛健委會向香港提交書面建議，並派員來港考察，再安排第二次對接會議。

許稱，內地期望香港防疫措施「盡量貼近」，內防擴散方面，內地最擔心本港出院條件。他解釋，內地要求確診者連續兩個病毒樣本陰性才可出院，並要到指定地點觀察14日，再檢測兩次陰性才可回家；現時本港做法是患者呼吸道3個樣本驗出CT值達33或以上，並維持10天，即可出院。

被問為何驗出兩次陰性仍要觀察14天，許表示，內地擔心復陽，雖然香港經驗顯示沒有患者出院後感染社區，但內地希望提升安全系數。他相信目前本港確診個案不多，跟從內地做法不難；如個案增加，建議可將患者安排到竹篙灣檢疫中心觀察14天。

稱內地期望港收緊免檢安排 增醫護酒店機埸員工檢測次數

許稱，內地期望港府收緊機組人員、船員及外交人員豁免檢疫安排，擔心病毒流出社區。內地醫護人員等須隔日一檢，他說內地希望本港增加醫護、檢疫酒店及機場員工的檢測次數，內地目前不接受抗原測試。許透露，創科局正研發「過關碼」，讓過關到內地的市民使用，相信是通關條件之一。他稱市民須上載核酸檢測結果、疫苗接種紀錄、非密切接觸者、沒到過高危地區，以及過去21天行蹤等資料到電子平台，虛報會有後果。他引述內地官員稱，期望電話可做到實名制，但他不清楚具體做法。

創科局長薛永恒昨出席活動後表示，當局會全面檢視香港健康碼，令聯防聯控工作做得更好。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，會否收緊豁免檢疫措施，視乎港府有多大決心，他說不清楚豁免檢疫名單，若繼續涵蓋領事子女等相信「永世唔使通關」。

商界憂電話實名制致私隱外泄

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦關注，電話實名制會否帶來私隱外泄風險，擔心衍生騙局，他相信業界會視乎需要取捨。

本港昨沒錄得確診個案，自9月16日以來再次「零確診」；初步確診少於5宗。另外，澳洲衛生當局日前通報一宗貨機機組人員確診，樣本覆檢後陰性，不列確診，相關密切接觸者已離開檢疫中心。

（新冠疫情）

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