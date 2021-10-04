許樹昌：內地憂港出院條件 通關或須電話實名

明報記者

另外，歐洲商會主席高飛接受本報專訪稱，目前香港檢疫措施令外資難派駐繼任人，政府一直無提出放寬檢疫或與內地通關明確條件，已有企業檢討是否縮小在港規模（詳見B2）。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在無綫新聞《講清講楚》表示，本港要持續清零才有條件與內地長期通關，關鍵在不可對內地帶來額外風險。內地衛健委會向香港提交書面建議，並派員來港考察，再安排第二次對接會議。

許稱，內地期望香港防疫措施「盡量貼近」，內防擴散方面，內地最擔心本港出院條件。他解釋，內地要求確診者連續兩個病毒樣本陰性才可出院，並要到指定地點觀察14日，再檢測兩次陰性才可回家；現時本港做法是患者呼吸道3個樣本驗出CT值達33或以上，並維持10天，即可出院。

被問為何驗出兩次陰性仍要觀察14天，許表示，內地擔心復陽，雖然香港經驗顯示沒有患者出院後感染社區，但內地希望提升安全系數。他相信目前本港確診個案不多，跟從內地做法不難；如個案增加，建議可將患者安排到竹篙灣檢疫中心觀察14天。

稱內地期望港收緊免檢安排 增醫護酒店機埸員工檢測次數

許稱，內地期望港府收緊機組人員、船員及外交人員豁免檢疫安排，擔心病毒流出社區。內地醫護人員等須隔日一檢，他說內地希望本港增加醫護、檢疫酒店及機場員工的檢測次數，內地目前不接受抗原測試。許透露，創科局正研發「過關碼」，讓過關到內地的市民使用，相信是通關條件之一。他稱市民須上載核酸檢測結果、疫苗接種紀錄、非密切接觸者、沒到過高危地區，以及過去21天行蹤等資料到電子平台，虛報會有後果。他引述內地官員稱，期望電話可做到實名制，但他不清楚具體做法。

創科局長薛永恒昨出席活動後表示，當局會全面檢視香港健康碼，令聯防聯控工作做得更好。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，會否收緊豁免檢疫措施，視乎港府有多大決心，他說不清楚豁免檢疫名單，若繼續涵蓋領事子女等相信「永世唔使通關」。

商界憂電話實名制致私隱外泄

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦關注，電話實名制會否帶來私隱外泄風險，擔心衍生騙局，他相信業界會視乎需要取捨。

本港昨沒錄得確診個案，自9月16日以來再次「零確診」；初步確診少於5宗。另外，澳洲衛生當局日前通報一宗貨機機組人員確診，樣本覆檢後陰性，不列確診，相關密切接觸者已離開檢疫中心。

（新冠疫情）

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